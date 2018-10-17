Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

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Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

17.10.2018, MForum.ru

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Компания Huawei провела в Лондоне мероприятие, на котором был представлен ряд новинок. Ключевыми устройствами стало семейство Mate 20. Их «сердце» - чипсет Kirin 980, выпускаемый по нормам 7 нм технологического процесса, снабженный GPU Mali-G76, новым нейронным процессором Dual-NPU и поддерживающий память LPDDR4X 2133 МГц.

Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Базовая модель Huawei Mate 20 предлагает 6,53-дюймовый дисплей разрешением 2244x1080 точек, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами формата Nano Memory Card объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой Huawei SuperCharge.

Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Тыловая камера Huawei Mate 20 представляет собой сочетание трех модулей с использованием оптики Leica. Основной — 12 Мп с апертурой объектива f/1.8, вспомогательные: 8 Мп с телеобъективом и 16 Мп с широкоуольным объективом с апертурой f/2.2. Фронтальная камера — 20 Мп, с объективом апертурой f/2.0. Естественно поддерживаются улучшатели фото на базе технологий искусственного интеллекта. Дактилоскопический сенсор в этой модели находится на задней панели.

Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Экран Huawei Mate 20 Pro немного меньше по диагонали (6.39 дюйма), но его разрешение составляет 3120 x 1440 точек (19,5:9). Причем если в Mate 20 используется IPS-экран, то Mate 20 Pro может похвастаться OLED-матрицей. Объемы ОЗУ и встроенной памяти этой новинки составляют 6/8 и 128/256 Гб, соответственно. Также есть возможность расширения картами Nano Memory Card.

Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Модуль камеры также строенный. Основной сенсор Huawei Mate 20 Pro — 40 Мп, с поддержкой Light Fusion и объективом f/1,8. Вторичный модуль — широкоугольный, разрешением 20 Мп при апертуре объектива f/2.2. Третий сенсор тыловой камеры Huawei Mate 20 Pro — 8 Мп, с телеобъективом. Емкость аккумулятора 4200 мАч с поддержкой Huawei SuperCharge и беспроводной зарядки. Сканер отпечатка пальца встроен в экран Huawei Mate 20 Pro.

Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Программная основа обоих новинок — Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9, жестовым управлением и глубокой интеграцией с сервисами Google. На европейском рынке обе новинки уже доступны. Huawei Mate 20 оценен в €799/€849 за варианты 4/128 и 6/128 Гб. Желающим приобрести Mate 20 Pro придется расстаться €1049.

Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Российский предзаказ стартует сегодня в 11:00 по Москве. Цена Huawei Mate 20 с подарком в лице Huawei Watch GT — 57 770 рублей. Бонусами к Mate 20 Pro идут Huawei Watch GT, беспроводные наушники Huawei FreeBuds и специальный сервис по замене дисплея. Цена Pro-версии — 77 770 рублей.

Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.huawei.ru

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