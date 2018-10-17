Микроэлектроника: Китайские производители чипов памяти не боятся снижения цен

17.10.2018, MForum.ru

В Китае не опасаются возможного снижения цен на рынке памяти, намного более важным здесь считают налаживание собственного производства современных чипов, чтобы снизить зависимость от импорта. Если помнить об этом, то действия китайских производителей микросхем DRAM (используются в качестве ОЗУ в различных вычислительных устройствах) становятся понятными.

Китайский рынок производителей памяти DRAM весьма молод и пока что не может похвастаться особыми успехами по части доли мирового рынка, где бал правят корейцы и американцы. В то же время, стоит отметить усилия, которые в Китае вкладывают в создание или расширение собственного производства. Это не только возможность побороться за получение "своей" доли доходов на мировом рынке памяти DRAM, сколько важная составляющая импортзамещения в области полупроводников.

В рамках этой деятельности о планах начать пробное производство чипов DRAM по технологии 20 нм или 30 нм в сентябре 2018 года заявила компания Fujian Jin Hua Integrated Circuit. Компания располагает заводом, работающим с пластинами 300 мм.

Еще один участник рынка памяти DRAM Китая - это Innotron Memory, которую некоторые помнят под названием Hefel ChangXin. Компания Innotron уже представила инженерные сэмплы памяти DDR4 8ГБ, выполненные по процессу 19 нм и планирует запустить серийное производство в первой половине 2019 года.

UniIC Semiconductors определенно не хватает звезд с неба. Эта компания создана на базе опытного производства обанкротившейся Qimonda, поэтому она вряд ли способна завалить микросхемами даже внутренний рынок Китая. Тем не менее, сейчас компания получит $31,8 млн в обмен на передачу своих активов компании Beijing Ziguang Storage Technology Co. и на эти средства начнет расширять производство чипов DDR4 4ГБ.

Конечно, с высот технологий и объемов производства таких лидеров рынка DRAM, как Samsung Electronics, где уже планируют выпуск чипов LPDDR5 10нм, или SK Hynix, где LPDDR5 обещают выпустить в начале 2019 года, усилия китайцев могут пока что восприниматься мышиной возней. На долю корейских производителей по итогам 2017 года приходилось 73,5% мирового объема производства DRAM-чипов. Но практика показала, что китайцы могут развивать свои предприятия ускоренными темпами.

Мировой рынок DRAM высококонкурентный, третий по величине его участник, компания Micron Technology, США, расширяла производство DRAM-чипов 10нм в 2018 году и планирует продолжать это делать и в 2019 году, несмотря на все негативные прогнозы, которые говорят, что в 2018 году рынок DRAM уже достиг пика на уровне $104 млрд и в 2019 году будет снижаться. Впрочем, это мнение аналитиков IC Insights, а в IBS ожидают, что этот пик придется как раз на 2019 год.

Так это или нет, но активизация китайских производителей DRAM свидетельствует о том, что почивать на лаврах никому не удастся. Любому, кто планирует удерживаться в топе производителей чипов памяти, придется продолжать инвестировать в развитие технологий в этой области, даже если это будет существенно снижать прибыль. Впрочем, чего еще ожидать, когда борьба идет за пирог стоимостью более $100 млрд. ++

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теги: микроэлектроника полупроводники DRAM память DDR4 Китай тренды

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