Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei

MForum.ru
17.10.2018,
Помимо новинок семейства Mate, компания Huawei порадовала своих поклонников парой носимых устройств — смарт-браслетом Huawei Band следующего поколения и смартчасами Watch GT.
Huawei Band 3 Pro получил изогнутый дисплей диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240х120 точек, датчик частоты сердечных сокращений TruSeen 3.0, поддержку GPS (для улучшения фитнес-функций), защиту от водных процедур на глубине до 50 метров и Bluetooth 4.2.
Цену новинки производитель пока не озвучил, но цену браслета прошлого поколения производитель немного снизил, до 3,5 тысяч рублей.
Цена Huawei Watch GT уже объявлена — 14 990 рублей. Ключевое преимущество новинки — автономность до 14 дней в режиме мониторинга пульса (до 30 дней в режиме компаньона для смартфона), достигаемая за счет аккумулятора емкостью 420 мАч. Также отметим функцию умного мониторинга фаз сна TruSleep 2.0. Выглядят Huawei Watch GT достаточно классически, а их спецификации включают в себя 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454х454 точки, Bluetooth 4.2, GPS, NFC (опционально) и водонепроницаемостью до 50 метров.
© Антон Печеровый,
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