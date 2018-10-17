Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei

17.10.2018, MForum.ru

Помимо новинок семейства Mate, компания Huawei порадовала своих поклонников парой носимых устройств — смарт-браслетом Huawei Band следующего поколения и смартчасами Watch GT.

Huawei Band 3 Pro получил изогнутый дисплей диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240х120 точек, датчик частоты сердечных сокращений TruSeen 3.0, поддержку GPS (для улучшения фитнес-функций), защиту от водных процедур на глубине до 50 метров и Bluetooth 4.2.

Цену новинки производитель пока не озвучил, но цену браслета прошлого поколения производитель немного снизил, до 3,5 тысяч рублей.

Цена Huawei Watch GT уже объявлена — 14 990 рублей. Ключевое преимущество новинки — автономность до 14 дней в режиме мониторинга пульса (до 30 дней в режиме компаньона для смартфона), достигаемая за счет аккумулятора емкостью 420 мАч. Также отметим функцию умного мониторинга фаз сна TruSleep 2.0. Выглядят Huawei Watch GT достаточно классически, а их спецификации включают в себя 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454х454 точки, Bluetooth 4.2, GPS, NFC (опционально) и водонепроницаемостью до 50 метров.