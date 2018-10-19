Микроэлектроника: Телеком-индустрия обеспечивает фаундри больше заказов, чем компьютерная, но ситуация меняется

19.10.2018, MForum.ru

Структура заказов на чипы существенно изменилась за последние 10 лет. Если ранее контрактные производители получали основные доходы от заказов производителей компьютеров, то за прошедшие годы доля таких заказов уменьшилась до 14%, уступив доле заказов от телеком-производителей, которая напротив поднялась до 55% в 2017 году, что соответствует около $30 млрд.

Похоже, что как это часто бывает, речь идет о своеобразном “маятнике”. Сейчас объемы заказов телеком-производителей растут не так быстро, тогда как производители вычислительной техники, напротив, увеличивают объемы своих заказов в связи с ростом потребностей в серверном оборудовании и IoT-решениях.

Прогноз аналитиков ICInsights объема сегмента заказов компьютерщиков на 2018 год - более $11 млрд, что обеспечит рост на 41% год к году. Если прогнозы сбудутся, то на заказы компьютерной отрасли придется до 19% от всего объема рынка контрактных заказов, а доля телеком-заказов может снизиться до 52%.

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теги: микроэлектроника полупроводники аналитика ICInsights

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