Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года

MForum.ru
20.10.2018,
Несмотря на то, что первые сети мобильной связи и широкополосного доступа к сети интернет в мире уже запущены, пока что они предоставляют услуги только в режиме фиксированной бепроводной связи. Это объясняется тем, что в коммерческой доступности, да и то с большой натяжкой, есть только терминалы фиксированного беспроводного доступа. Считается, что мобильные терминалы 5G появятся в начале 2019 года.
В целом, это правда. Несмотря на то, что уже несколько разработчиков чипсетов 5G заявили об их коммерческой готовности, выбор мобильных терминалов сформируется, как ожидается, в первые месяцы 2019 года. Скорее всего, их впервые массово представят в Барселоне на конгрессе MWC2019.
Широкий выбор чипов модемов 5G говорит о том, что мы вправе рассчитывать на то, что уже в первой половине 2019 года число различных моделей смартфонов 5G будет измеряться десятками.
Модемы 5G разработало не менее пяти вендоров, это такие модели как: Qualcomm Snapdragon X50, Intel XMM8060, Samsung Exynos S100, MediaTek Helio M70, Hi-Silicon Balong 5G01. На выходе также процессоры со встроенными модемами 5G, надежды многих связаны с пока что не анонсированном процессором Snapdragon 855.
Несмотря на то, что уже можно говорить о наличии на рынке мобильных терминалов 5G на базе чипов Exynos Modem 5100, Hi-Silicon и Qualcomm, речь идет о так называемой "ограниченной доступности", когда такие смартфоны еще не могут приобрести рядовые покупатели. Аппараты пока что расходятся по-операторам и вендорам для целей тестирования строящихся сетей 5G.
Китайцы, желающие монетизировать свое технологическое и организационное первенство, готовы рискнуть и выйти на рынок с мобильными терминалами 5G, не дожидаясь наступления 2019 года.
На днях стало известно о планах Xiaomi представить в Китае свой смартфон 5G 25 октября 2018 года.
Первые модели 5G, судя по всему, будут обладать не только поддержкой самой передовой в мире телеком-технологии, но также станут отличаться дизайном. Если в Huawei нам уже пообещали смартфон 5G с гибким экраном, то Xiaomi намерена удивить нас "слайдером" экрана (см. фото в заголовке и ролик ниже).
Из видео становится ясно, зачем нужна такая конструкция корпуса - если потянуть вниз за экран, он включится и одновременно активирует встроенный блок из двух фронтальных камер с разрешением 24 Мпикс. Такой подход позволил минимизировать пространство корпуса, не занятого экраном.
Как ожидается, аппараты Mi Max 3 станут первыми смартфонами со встроенным ОЗУ 10 ГБ (будут доступны различные конфигурации RAM/ROM - 6/64 ГБ; 6/128; 8/128; 8/256, различающиеся стоимостями - от $510 до $600). Стоимость модели 10/256 пока не названа. Экран, по-слухам, это QHD+ AMOLED.
В отношении поддержки 5G новинкой заявлено пока немного, но, если судить по процессору Snapdragon 845 / Adreno 630 GPU, аппарат будет построен на основе модема X50, т.е. станет поддерживать в том числе миллиметровый диапазон частот.
Что же, остается порадоваться за жителей США и Южной Кореи, технология 5G станет доступна для многих из них на пару лет раньше, чем россиянам.
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теги: пятое поколение новинки смартфоны Xiaomi Snapdragon
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© Алексей Бойко,
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