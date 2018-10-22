Пятое поколение: Samsung и NEC объединяют усилия в области 5G

22.10.2018, MForum.ru

Samsung Electronics, Корея и NEC, Япония договорились о совместной деятельности в области разработки базовых станций для сетей 5G. К этому азиатские компании побудили известные события на рынке, когда на ряде рынков, прежде всего в США, китайская компания Huawei, лидер мирового телеком-рынка, столкнулась с бойкотом.

Объединение позволило двум компаниям ускорить разработку 5G. Samsung сосредоточится на разработке базовых станций, способных работать с миллиметровыми диапазонами частот, тогда как NEC обеспечит радио для диапазонов ниже 6 ГГц. Компании будут поставлять разработки друг другу для формирования комплексного порфолио. Договоренность также включает объединение усилий в области продажи. Основные усилия компании планируют направить на рынки США и Японии.

В последние годы ситуация на рынке базовых станций очень изменилась. Если в эпоху 3G на долю европейских компаний приходилось порядка 70% рынка базовых станций, то с момента появления 4G/LTE китайские компании ZTE и, в особенности, Huawei заметно потеснили европейцев на этом рынке.

В 2018 году китайские компании столкнулись с растущим недоверием потребителей. Центром “сопротивления” выступили США, где по решению FCC телеком-компании не должны покупать решения компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. В августе 2018 года в Австралии было принято решение о запрете закупки решений 5G у Huawei и ZTE. Аналогичные меры обсуждаются также в Японии, Канаде, Объединенном Королевстве.

На этом фоне компания Samsung активизировала усилия в США, а теперь убедила в потенциале таких усилий и японскую NEC. Кроме США, в качестве ключевых рынков рассматриваются также Япония, Южная Корея и Индия.

Samsung уже имеет плацдарм в Японии - компания поставляет оборудование для KDDI, но также корейцы надеются продать решение 5G в NTT DoCoMo, ключевому клиенту NEC.

Объем мирового рынка базовых станций аналитики IHS Market оценивают в $37.2 млрд. Аналитики Fuji Chimera Research Institute обещают рост объема этого рынка в ближайшие 5 лет на 20% по мере развертывания сетей 5G. Есть за что побороться!

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

теги: пятое поколение NEC Samsung вендоры аналитика

+ +