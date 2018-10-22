Пятое поколение: Samsung и NEC объединяют усилия в области 5G

MForum.ru
22.10.2018,
Samsung Electronics, Корея и NEC, Япония договорились о совместной деятельности в области разработки базовых станций для сетей 5G. К этому азиатские компании побудили известные события на рынке, когда на ряде рынков, прежде всего в США, китайская компания Huawei, лидер мирового телеком-рынка, столкнулась с бойкотом.
Объединение позволило двум компаниям ускорить разработку 5G. Samsung сосредоточится на разработке базовых станций, способных работать с миллиметровыми диапазонами частот, тогда как NEC обеспечит радио для диапазонов ниже 6 ГГц. Компании будут поставлять разработки друг другу для формирования комплексного порфолио. Договоренность также включает объединение усилий в области продажи. Основные усилия компании планируют направить на рынки США и Японии.
В последние годы ситуация на рынке базовых станций очень изменилась. Если в эпоху 3G на долю европейских компаний приходилось порядка 70% рынка базовых станций, то с момента появления 4G/LTE китайские компании ZTE и, в особенности, Huawei заметно потеснили европейцев на этом рынке.
В 2018 году китайские компании столкнулись с растущим недоверием потребителей. Центром “сопротивления” выступили США, где по решению FCC телеком-компании не должны покупать решения компаний, представляющих угрозу национальной безопасности. В августе 2018 года в Австралии было принято решение о запрете закупки решений 5G у Huawei и ZTE. Аналогичные меры обсуждаются также в Японии, Канаде, Объединенном Королевстве.
На этом фоне компания Samsung активизировала усилия в США, а теперь убедила в потенциале таких усилий и японскую NEC. Кроме США, в качестве ключевых рынков рассматриваются также Япония, Южная Корея и Индия.
Samsung уже имеет плацдарм в Японии - компания поставляет оборудование для KDDI, но также корейцы надеются продать решение 5G в NTT DoCoMo, ключевому клиенту NEC.
Объем мирового рынка базовых станций аналитики IHS Market оценивают в $37.2 млрд. Аналитики Fuji Chimera Research Institute обещают рост объема этого рынка в ближайшие 5 лет на 20% по мере развертывания сетей 5G. Есть за что побороться!
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
теги: пятое поколение NEC Samsung вендоры аналитика
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
22.10. [Новости компаний] Пятое поколение: В Intel ожидают, что 5G обеспечит рост доходов в медийной и развлекательных индустриях на $1.3 трлн в ближайшие 10 лет / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Как в Deutsche Telekom готовятся к 5G / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Северные Нидерланды приглашают испытывать приложения 5G / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Смартфоны 5G появятся к марту / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru