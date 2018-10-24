Пресс-релизы: Безлимитные тарифы приведут к удорожанию мобильной связи

24.10.2018, MForum.ru

Запуск безлимитных тарифов в России в краткосрочной перспективе приведет к общему увеличению абонентской платы и введению платы за ряд услуг, действие которых ранее было бесплатным. Ретроспективный анализ безлимитных тарифов и их влияния на финансовые показатели операторов на протяжении 2007-2018 годов был проведен информационно- аналитическим агентством Content Review.

Анализ влияния безлимитных тарифов на экономику услуг мобильной связи был проведен на нескольких временных промежутках в России и США. В обоих странах после введения безлимитных тарифов операторы фиксировали значительно снижение выручки и ARPU. Все это приводило к отказу или значительным изменениям условий безлимитных тарифов.

Операторы AT&T и Verizon в полной мере ощутили последствия введения безлимитных тарифов уже на рубеже 2017-2018 года, в связи с чем предприняли ряд шагов по дифференциации предложений с целью увеличения ARPU. Больше всего пострадал оператор AT&T, падение сервисной выручки которого удалось остановить лишь во втором квартале 2018 года. Введение безлимитных тарифов в 2016 году позволило российским операторам в краткосрочной перспективе улучшить операционные показатели и привлечь новых абонентов. Однако, вслед за несколькими кварталами роста последовали периоды резкого спада. Особенно ярко это выражено в динамике квартальных изменений. Полностью от последствий опыта с запуском безлимитных тарифов операторы справились лишь к концу 2017 года.

«Безлимитные тарифы являются «машиной судного дня» для операторов. Снимая все ограничения, мобильные операторы приравнивают услугу мобильного интернета к услуге доступа в интернет по кабелю. Однако, в отличии от операторов фиксированной связи, емкость сети мобильных операторов ограничена частотным ресурсом, и неизбежно наступает момент, когда качество услуги начинает стремительно деградировать», - объясняет руководитель Content Review Сергей Половников.

Угрозы рынку мобильной связи со стороны безлимитных тарифов:

1. Среднее количество трафика, скачиваемого абонентам, растет в геометрической прогрессии вместе с увеличением качества видео и аудио-контента

2. Тенденция отказа пользователей от скачивания контента в пользу потоковых сервисов как музыки, так и видео

3. Необходимость обеспечить несравненно большие инвестиции в связи со вступлением в силу «пакета Яровой» и подготовки к запуску сети 5G

4. Повышение НДС до 20% в 2019 году, что неизбежно приведет к увеличению стоимости услуг связи

«Проблема безлимитных тарифов в том, что в краткосрочной перспективе они действуют на финансовые и операционные показатели сугубо положительно – такие тарифы гораздо привлекательнее начальных, и в течение квартала-двух на них переходят в основном абоненты, ранее выбиравшие более дешевые тарифы. Однако достаточно быстро абоненты, платившие ранее за связь в 1,5-2 раза больше, начинают отказываться от своих тарифов в пользу безлимитных, и падение ARPU и выручки от таких абонентов полностью перекрывает положительный эффект от первых месяцев», - объясняет Сергей Половников. – «В нашем исследовании мы рассмотрели несколько таких циклов за последние 10 лет в США и России, и обычно он занимает 6-9 месяцев. Однако, в текущих условиях этот срок может сократиться до 3-6 месяцев, и уже в этом году операторам придется повышать стоимость услуг связи».

Ознакомиться с полной версией исследования можно по ссылке, .pdf

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теги: аналитика безлимитные тарифы

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