Пятое поколение: В США показали “первый коммерческий” мобильный роутер 5G

28.10.2018, MForum.ru

Особенность устройства Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot - соответствие стандартам 3GPP 5G NR и поддержка миллиметрового диапазона 5G. Купить его можно будет вскоре, подключившись к сети 5G AT&T, которая должна будет стартовать в ближайшие несколько недель.

AT&T обещает запуски сети 5G в США в коммерческую эксплуатацию сразу в нескольких городах США (с покрытием, которое будет ограничено отдельными районами города). До конца 2018 года таких городов будет 12: Атланта, Шарлотта, Даллас, Хьюстон, Индианаполис, Джексонвилл, Луисвилл, Нью-Орлеан, Оклахома, Релей, Сан-Антонио и Вако, в первые месяцы 2019 года их число вырастет еще на 19.

В рамках подготовки к этому запуску компания AT&T показала работу мобильного роутера Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot на тестовом фрагменте своей сети 5G в городе Вако в Техасе. Мобильный роутер показал успешную работу с сетевым решением Ericsson.

AT&T называет мобильный роутер Netgear Nighthawk 5G Mobile первым коммерческим устройством 5G, соответствующим стандартам 3GPP. Роутер выполнен на основе модема Qualcomm Snapdragon X50 5G. Вероятный поддерживаемый диапазон частот 27.5 - 28.35 ГГц. Компании Netgear и AT&T обещают подробнее рассказать об этом устройстве позднее.

Мобильный роутер - это замечательно, но что же смартфоны 5G? Здесь ничего не поменялось, ожидаем их в ассортименте в первой половине 2019 года, первые модели будут вероятно анонсированы на MWC2019.

Залогом тому - успешные испытания соответствующих мобильных платформ. В частности, 26 октября 2018 года Qualcomm и Ericsson сообщили о завершении успешного теста звонка на тестовый терминал 5G, выполненный в форм-факторе смартфона.

Звонок выполнялся по эфиру (OTA) в лаборатории Ericsson в Стокгольме, Швеция, использовалась полоса частот в диапазоне 3.5 ГГц. Использовались решения инфраструктуры Ericsson - радио 5G NR AIR 6488 и процессор диапазона, а также мобильное тестовое устройство на базе модема Qualcomm Snapdragon X50 5G и радиоподсистемы.

Можно вспомнить также о проведенном компаниями Ericsson и Qualcomm в сентябре 2018 года первом эфирном тестовом вызове с использованием миллиметровых диапазонов 28 ГГц и 39 ГГц.

В октябре Qualcomm представил радиомодуль QTM052 более компактный, чем его предыдущие версии, что позволит улучшить дизайн смартфонов 5G.

Многие производители уже договорились с Qualcomm о закупке платформы X50 5G, так что в первой половине 2019 года мы можем рассчитывать на появление на рынке выбора мобильных терминалов и других устройств на базе платформы Qualcomm. В частности, модемы Snapdragon X50 5G NR закупают такие вендоры, как: Asus, Fujitsu, hmd (Nokia), HTC, inseego, LG, Motorola, NetComm Wireless, NetGear, 1+, Oppo, Sharp, Sierra Wireless, Sony, Telit, Vivo, WNC, WingTech, Xiaomi.

Монополистом в области платформ для изготовления мобильных устройств Qualcomm не окажется, в частности, Samsung уже показывает планшет 5G, так что в 2019 году мы увидим мобильные устройства и на чипсетах других производителей, в частности, Samsung и Huawei.

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