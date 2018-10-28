Пятое поколение: В США показали “первый коммерческий” мобильный роутер 5G

MForum.ru
28.10.2018,
Особенность устройства Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot - соответствие стандартам 3GPP 5G NR и поддержка миллиметрового диапазона 5G. Купить его можно будет вскоре, подключившись к сети 5G AT&T, которая должна будет стартовать в ближайшие несколько недель.
AT&T обещает запуски сети 5G в США в коммерческую эксплуатацию сразу в нескольких городах США (с покрытием, которое будет ограничено отдельными районами города). До конца 2018 года таких городов будет 12: Атланта, Шарлотта, Даллас, Хьюстон, Индианаполис, Джексонвилл, Луисвилл, Нью-Орлеан, Оклахома, Релей, Сан-Антонио и Вако, в первые месяцы 2019 года их число вырастет еще на 19.
В рамках подготовки к этому запуску компания AT&T показала работу мобильного роутера Netgear Nighthawk 5G Mobile Hotspot на тестовом фрагменте своей сети 5G в городе Вако в Техасе. Мобильный роутер показал успешную работу с сетевым решением Ericsson.
AT&T называет мобильный роутер Netgear Nighthawk 5G Mobile первым коммерческим устройством 5G, соответствующим стандартам 3GPP. Роутер выполнен на основе модема Qualcomm Snapdragon X50 5G. Вероятный поддерживаемый диапазон частот 27.5 - 28.35 ГГц. Компании Netgear и AT&T обещают подробнее рассказать об этом устройстве позднее.
Мобильный роутер - это замечательно, но что же смартфоны 5G? Здесь ничего не поменялось, ожидаем их в ассортименте в первой половине 2019 года, первые модели будут вероятно анонсированы на MWC2019.
Залогом тому - успешные испытания соответствующих мобильных платформ. В частности, 26 октября 2018 года Qualcomm и Ericsson сообщили о завершении успешного теста звонка на тестовый терминал 5G, выполненный в форм-факторе смартфона.
Звонок выполнялся по эфиру (OTA) в лаборатории Ericsson в Стокгольме, Швеция, использовалась полоса частот в диапазоне 3.5 ГГц. Использовались решения инфраструктуры Ericsson - радио 5G NR AIR 6488 и процессор диапазона, а также мобильное тестовое устройство на базе модема Qualcomm Snapdragon X50 5G и радиоподсистемы.
Можно вспомнить также о проведенном компаниями Ericsson и Qualcomm в сентябре 2018 года первом эфирном тестовом вызове с использованием миллиметровых диапазонов 28 ГГц и 39 ГГц.
В октябре Qualcomm представил радиомодуль QTM052 более компактный, чем его предыдущие версии, что позволит улучшить дизайн смартфонов 5G.
Многие производители уже договорились с Qualcomm о закупке платформы X50 5G, так что в первой половине 2019 года мы можем рассчитывать на появление на рынке выбора мобильных терминалов и других устройств на базе платформы Qualcomm. В частности, модемы Snapdragon X50 5G NR закупают такие вендоры, как: Asus, Fujitsu, hmd (Nokia), HTC, inseego, LG, Motorola, NetComm Wireless, NetGear, 1+, Oppo, Sharp, Sierra Wireless, Sony, Telit, Vivo, WNC, WingTech, Xiaomi.
Монополистом в области платформ для изготовления мобильных устройств Qualcomm не окажется, в частности, Samsung уже показывает планшет 5G, так что в 2019 году мы увидим мобильные устройства и на чипсетах других производителей, в частности, Samsung и Huawei.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
теги: пятое поколение терминалы хотспоты мобильные роутеры США Netgear Qualcomm Snapdragon
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
27.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Ученые предлагают не спешить с активным использованием частот субтерагерцового диапазона для сетей 5G / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Orange, Ericsson и Intel осуществили вызов на эмулятор мобильного терминала на лабораторном фрагменте сети 5G 3.4-3.8 ГГц / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Verizon и Samsung показали передачу со скоростью 4 Гбит/c в сети 5G NR / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Fujitsu и Ericsson объединят усилия в работе над 5G / MForum.ru
25.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Nokia начинает производить оборудование 5G в Индии / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Meizu M8 Note представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил 10 Гб ОЗУ / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A6s — первый смартфон Galaxy от ODM-производителя / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 появился в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Black Shark Helo — игровой смартфон с 10 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition появился в России / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Xiaomy представила модель Mi Mix 3 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru