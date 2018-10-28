Телеком: Rohde & Schwarz и Huawei успешно провели тесты LTE-V

28.10.2018, MForum.ru

Испытывались возможности межвзаимодействия подключенных по стандарту LTE-V автомобилей c абонентского устройства LTE-VX на базе чипсета Balong 765 UC. Этот чипсет специально разработан для нового поколения устройств IoV и может поддержать интерфейсы UU (между терминалом и базовой станцией) и PC5 (прямая связь между автомобилем и другими устройствами). Процессор чипсета отвечает спецификациям 3GPP Rel.14 и поддерживает Mode 3 и Mode 4. Источник: newelectronics.co.uk.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому. Подробнее о LTE-M.

теги: LTEV LTE-V Huawei Balong 765 IoV

+ +