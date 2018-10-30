Анонсы: OnePlus 6T представлен официально

MForum.ru
30.10.2018,
Компания OnePlus выпустила обновление своего флагманского смартфона. Новинка стала развитием идей заложенных в OnePlus 6, получив корпус из стекла и металла. Кроме того, в активе OnePlus 6T присутствует Optic AMOLED-дисплей диагональю 6,41 дюйма и разрешением 2340х1080 точек с каплевидным вырезом, интегрированным дактилоскопическим сенсором и защитным стеклом Gorilla Glass 6.
Основные спецификации OnePlus 6T включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3700 мАч.
Тыловая камера OnePlus 6T аналогична предшественнику (16+20 Мп, f/1,7, OIS, 4К@60fps), но получила новые режимы, включая Nightscape и Nightscape HDR, что позволяет снизить время обработки ночных снимков до 2 с и улучшить их качество. Также производитель заявляет о выросшем на 23% времени автономной работы.
В программной части OnePlus 6T радует Android 9 Pie с новой версией оболочки Oxygen OS, для которой предложены более 500 улучшений и добавлено жестовое управление Full Screen Gestures 2.0. Начало продаж на рынке США — 1 ноября, в Европе — 6 ноября. Цены начинаются от $549/€559 за вариант с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Вариант 8+128 оценен в $579/€589, а 8+256 Гб — в $629/€639. Наушники Bullets на базе чипа Cirrus Logic с разъемом USB Type C оценены в $19,95, а беспроводная гарнитура Bullets Wireless в красном цвете - $69.
© Антон Печеровый,
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