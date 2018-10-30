Телеком: Ligado построит спутниковую сеть LTE-M/NB-IoT?

30.10.2018, MForum.ru

Компания Ligado сообщает, что заключила соглашения с Ericsson и Sequans на разработку оборудования спутниковой части планируемых к запуску сетей NB-IoT и LTE-M. Вендоры должны будут разработать оборудование для сетей, которые Ligado намеревается построить с использованием имеющихся у нее частот L-Band (1500-1700 МГц).

Маркетологи компании именуют технологии LTE-M и NB-IoT не иначе, чем 5G, хотя конечно их следует относить к семейству LTE/4G.

В целом этот проект выглядит несколько авантюристично, не зря он является в каком-то смысле продолжением попыток LightSquared. В свое время эта компания хотела задействовать частоты L-Band, выданные ей для организации спутникового канала связи, для оказания услуг связи LTE в наземном режиме.

В свое время в США по этому поводу было сломано немало копий, в частности, против этой идеи возражали, ссылаясь на помехи, которые сеть стала бы создавать сигналам GPS. Теперь, похоже, мы видим новую смелую идею по использованию L-Band для иных целей, нежели канал связи со спутником.

Что же, технологии LTE-M и NB-IoT принято считать весьма перспективыми с учетом прогнозов бурного развития IoT уже в ближайшие годы.

Несколько странным выглядит выбор поставщиков. Безусловно и Ericsson и Sequans обладают достаточной экспертизой в области сотовой связи в целом и технологий LTE-M и NB-IoT в частности. А вот по части спутниковой связи...

Кроме того, в Ligado уже запаздывают с запуском IoT сетей, учитывая, что все крупные операторы США уже запустили поддержку LTE-M и NB-IoT в масштабах территорий присутствия в США. Причем с использованием традиционных, всем понятных диапазонов частот. Мало того, компания Dish Network также собирается запускать свою сеть NB-IoT. Если все планы сбудутся, у пользователей IoT в США будет неплохой выбор провайдеров!

И, наконец, в Ligado все еще не располагают разрешением FCC на использования наземными устройствами диапазона L-band. Вряд ли вопросы с GPS как-то "рассосались", хотя, конечно, от LTE-M и NB-IoT помех будет меньше, нежели чем от LTE/LTE-A. Кое-какие меры компания приняла, в частности, обещала существенно снизить уровни мощности излучения в сети относительно прежних планов. Возможно это обеспечит компании "зеленый свет" со стороны FCC.

В общем, проект интересный, стоит за ним понаблюдать. Возможно для России с ее территориями для некоторых клиентов спутниковый вариант NB-IoT оказался бы даже интереснее наземного.

По материалам: fiercewireless.com; подробнее о LTE-M; подробнее о NB-IoT.

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теги: спутниковая NBIOT LTEM Ligado IoT

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