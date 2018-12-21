Анонсы: Детские смарт-часы Honor K2 Kids Smartwatch представлены официально

21.12.2018, MForum.ru

Компания Huawei официально анонсировала умные часы Honor K2 Kids Smartwatch и начала прием предварительных заказов. Однако, цена пока не объявлена, размер депозита при предзаказе — 20...40 юаней. Начало отгрузок — 26 декабря, одновременно с Honor V20, а также Honor YOYO Smart Speaker.

Honor K2 Kids Smartwatch будут доступны в двух вариантах — синем и розовом. В активе новинки присутствуют 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240х240 точек, 4 Мб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и слот для nanoSIM. Емкость аккумулятора — 600 мАч, чего хватит на 7 дней в режиме ожидания. Функционала новинки включает в себя голосовые вызовы, адресную книгу, запись разговора, функции SOS и определения местоположения. Кроме того, новинка поддерживает систему поощрений, в которой родители могут выдавать награды, а дети ранжируются среди друзей. Что касается подключения, то Honor K2 Kids Smartwatch будет совместим со смартфонами под управлением Android 4.4 KitKat или выше и iOS 9.0 и выше. Размеры ремешка — 110...180 мм. От влаги Honor K2 Kids Smartwatch защищены по классу IP67.