Микроэлектроника: TSMC получила разрешение строить завод 3 нм

MForum.ru
23.12.2018,
Строительство начнется во второй половине 2020 года, производство - не ранее 2022-2023 года. А еще компании придется попотеть, выполняя ряд требований правительства. В итоге корейцы из Samsung выйдут вперед по части производства чипов по топологии 3 нм.
TSMC получила разрешение строить завод 3 нм. Новое производство полупроводниковых чипов крупнейшей в мире фаундри TSMC будет развернуто в Nanke Park, Тайвань. Строительство начнется во второй половине 2020 года, начало серийного выпуска пластин с использованием топологии 3 нм запланировано на конец 2022 года или начало 2023. Отметим, что Samsung планирует освоить процесс 3 нм уже в 2020-2021 году.
Интересно, что разрешение на строительство завода было выдано TSMC не сразу - ранее компания планировала приступить к его постройке еще в 2018 году. Разрешение сопровождается рядом обременений, в частности, предприятию предписано использование не менее 20% электроэнергии из возобновляемых источников. Сделать это будет непросто, поскольку на заводе планируется установить от 10 до 20 EUV сканеров, а каждая такая установка потребляет в сутки до 30 мВт электроэнергии. Также предприятие должно обеспечивать повторное использование не менее 50% от суточного потребления воды, которое оценивается в 75 тысяч тонн.
Инвестиции в проект оцениваются на уровне US$19,45 млрд.
Рядом TSMC сооружает завод по производству пластин с топологией элементов до 5 нм, он будет запущен в конце 2019 года или в начале 2020 года.
В 2018 году TSMC освоила серийный выпуск кристаллов по процессу 7 нм, а в начале 2019 года планируется начать применение процесса 7nm+ с использованием сканеров EUV.
Фабрики компании TSMC располагаются в Тайване, Китае и США, выручка за 1H2018 составила $16.3 млрд.
По материалам: taiwannews.com, 3dnews.ru, techno.nv.ua.
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теги: микроэлектроника полупроводники 3нм TSMC технологии
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© Алексей Бойко,
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