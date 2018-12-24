Слухи: Huawei представит Power Bank с поддержкой 40W SuperCharge

24.12.2018, MForum.ru

Компания Huawei работает над созданием внешнего аккумулятора с поддержкой технологии 40W SuperCharge. Информация поступила от ChargerLab. Напомню, ранее этот источник сообщил, что в 2019 году Huawei планирует представить новый протокол SuperCharge 20 Вт.

По данным ChargerLab емкость батареи нового PowerBank составит 10 000 мАч. Используя 40W SuperCharge новинка сможет заряжать Huawei Mate 20 Pro и Honor Magic 2. Также, благодаря обратной совместимости, она сможет заряжать другие устройства с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт от Huawei / Honor. Информации о дате анонса и цене новинки пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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