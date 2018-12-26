Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально

26.12.2018, MForum.ru

Под принадлежащим Huawei суббрендом Honor состоялся анонс смартфона Honor View 20, он же Honor V20 для рынка Китая. И новинка получилась более чем интересной.

Начнем с камеры. В июле прошлого года Sony анонсировала датчик изображения IMX586 разрешением 48 Мп и достаточно компактный для его размещения в смартфонах. Что интересно, сама компания Sony так и не выпустила смартфонов на его основе, тогда как Huawei использует весьма активно.

Аналогично Huawei Nova 4, Honor View 20 оснащен 48 Мп камерой с PDAF и апертурой f/1.8. Основа «железа» Honor View 20 — чипсет Kirin 980, лучший мобильный чипсет от Huawei и первый в мире чип с двойным нейронным процессором (NPU). Поэтому в сочетании с 3D-камерой Time-of-Flight (ToF) на задней панели, поможет Honor View 20 создавать действительно впечатляющие фотографии.

На передней панели Honor View 20 также можно найти отсылку к Huawei Nova 4 в виде экрана с круглым вырезом, за которым спряталась 25 Мп камера с апертурой f/2.0. Впрочем, есть и заметные отличия — на задней панели есть стилизованное изображение символа V, призванного подчеркнуть отношение новинки к V-серии Honor. Для изготовления этого логотипа использованы технологии нанолитографии, применяемые для создания невидимых текстур полярных сияний для цветовых градиентов.

Объем ОЗУ — 6 или 8 Гб, встроенной памяти 64/128/256 Гб. Демонстрация Honor View 20 состоится на CES 2019.