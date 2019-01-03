Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple

03.01.2019, MForum.ru

Компании Samsung и Apple увеличили официальные цены на свои смартфоны. В среднем подорожание составило до 2000 рублей.

В частности Galaxy Note 9 в версии с 512 Гб встроенной памяти теперь предлагается купить за 91 990 рублей. Аналогичный смартфон, но со 128 Гб памяти предлагается за 71 490 рублей. Samsung Galaxy S9 обойдется в 55 990 рублей, а Galaxy S9+ - в 61 990 рублей.

Выросли цены и на iPhone. Стоимость iPhone XR стартует с отметки 66 092 рубля, iPhone XS начинается с отметки 89 481 рубль, а iPhone XS Max – с 98 634 рублей. Планшет iPad Pro теперь стоит 67 108 рублей, iPad Pro 11 – 83 380 рублей. Цена Apple Watch 4 составит от 32532 рубля.

Официально рост цен производители связывают с изменением ставки НДС. А если к этому добавить снижение суммы беспошлинного ввоза с 1000 до 500 евро, то любителям флагманских устройств сэкономить на их покупке за границей больше не удастся. Впрочем, новые цены пока объявили не все производители. В частности смартфоны Huawei и Honor пока доступны по прежним ценам. И если Huawei сможет сохранить их на старые модели, то ее рыночная доля вполне заслуженно может стать еще больше.