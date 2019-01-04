Телеком: Сеть 5G Telia запущена в TalTech University

MForum.ru
04.01.2019,
В компании Telia решили дополнить запуск фрагмента сети 5G в Швеции запуском фрагмента сети 5G в Таллинне.
Мини-сеть запущена совместно с TalTech University и предназначена для тестирования университетом, местными компаниями и стартапами возможностей технологии 5G. Сеть построена на основе стандартизованного коммерческого оборудования 5G Ericsson и размещена в университете на постоянной основе. Все же вряд ли можно говорить о полноценном запуске сети 5G в Эстонии, поскольку не выполняются основные условия - нет коммерческой доступности сети для желающих и возможности cвободного приобретения абонентских терминалов 5G.
Также Telia запустила в Эстонии поддержку технологии NB-IoT.
Первой задачей для исследователей будет проверка возможностей сети передавать видеострим в режиме 4К в кампус университета из старого города. Также возможности сети 5G планируется использовать в разработках автономного робомобиля, которые идут в университете. В частности с участием Telia и Silberauto будут проверяться возможности платформы, предназначенной для коммуникации между робомобилями.
В декабре 2018 года Telia сообщила о запуске фрагмента сети 5G совместно с Королевским институтом технологий в Стокгольме. Так компания начала развертывание сети 5G в Швеции.
Источник: telecoms.com.
В Европе уже несколько операторов объявили о запуске сетей 5G, но пока что эти запуски больше похожи на тесты, нежели чем на действительно коммерческие проекты. В частности, запущен фрагмент сети 5G финского оператора Elisa в Хельсинки на базе решения Nokia, но эта мини-сеть пока что нацелена в основном на предоставление услуг “умного города”. О запуске сети 5G в коммерческую эксплуатацию в Сан-Марино в сентябре 2018 года объявил оператор TIM, Италия. В ряде европейских стран действуют тестовые сети 5G сравнимого масштаба.
Можно ожидать запуска сети 5G в феврале 2019 года в Испании, как минимум, в Барселоне на территории выставки, приуроченной к проведению конгресса MWC 2019. Несколько более масштабных запусков сетей 5G в Европе следует ожидать во второй половине 2019 года.
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теги: 5g пятое поколение запуски Эстония Эстонии
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© Алексей Бойко,
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