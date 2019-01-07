Микроэлектроника: 2019 год будет сложным для производителей полупроводников

07.01.2019, MForum.ru

Рынок полупроводников будет сталкиваться с проблемами в 2019 году из-за ослабления спроса со стороны конечных потребителей продуктов, в которых задействованы полупроводники, корректировки складских запасов, а также сложностей в торговых отношениях с Китаем, - уверены аналитики RBC.

Два гигантских производителя микросхем, AMD и NVidia, столкнулись с падением спроса на процессоры, связанным с проблемами крипторынка. Скорее всего, быстрого восстановления спроса ожидать не стоит, минимум, речь идет о нескольких кварталах.

Крупнейшие поставщики чипов памяти, такие как Micron Technology и Western Digital снижают объемы производства из-за кризиса перепроизводства на рынке памяти.

Негативно сказались на отрасли действия регуляторов, в частности, срыв сделок Broadcom-Qualcomm и Qualcomm-NXP. С учетом этого, 2019 год вряд ли будет удачным для крупных слияний и поглощений.

Все это будет негативно сказываться на крупнейших участниках рынка полупроводников в 2019 году. Особенно сложной окажется первая половина 2019 года.

Аналитики ожидают снижения доходов отрасли в 2019 году, что в основном будет связано с падением доходов в сегменте производства памяти. Если исключить влияние этого фактора, то падение доходов остальной индустрии не будет значительным.

Из положительных факторов можно вспомнить ожидаемый активный рост рынка в сегменте сетей 5G и в аэрокосмической отрасли.

Источник информации: markets.businessinsider.com

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