Телеком: Telenor предлагает управлять мобильным счетом через Google

MForum.ru

Телеком: Telenor предлагает управлять мобильным счетом через Google

07.01.2019, MForum.ru

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Telenor предложила абонентам, использующим девайсы под управлением Android, возможность управления использованием мобильных данных и тарифными планами средствами Google непосредственно из Android. Это должно упростить пользовательский опыт.

Пользователи мобильных устройств все больше времени проводят в сети. Обычно, когда предоплаченный пакет данных завершается, телефон теряет возможность доступа к интернету, либо снижается скорость такого доступа, что негативно влияет на качество пользовательского опыта. Благодаря переходу на использование Mobile Data Plan непосредственно на устройствах под Android, клиенты могут управлять своими тарифами, получать полезные уведомления, например, сообщения о том, что необходимо обновить свой тариф, а также получают возможность просматривать предложения компании и при желании покупать заинтересовавшие. При этом не требуется установка на смартфон какого-либо мобильного приложения.

Первыми операторами в мире, которые начали работать с Mobile Data Plan, стали dtac в Таиланде и Digi в Малайзии.

Пока что новые опции находятся в стадии эксперимента, постепенно они станут доступны подписчикам dtac и Digi, которые пользуются ОС Android, начиная с ОС 4.0. В дальнейшем поддержка Mobile Data Plan станет доступна абонентам операторов, входящих в Telenor Group и в других странах.

Telenor и Google начали работать над API новой услуги в 2016 году. Услуга будет сообщать о завершении квоты предоплаченных мобильных данных при использовании приложения Youtube, а также позволит легко приобретать необходимый объем данных непосредственно через интерфейс приложения. Кроме того, абоненты смогут управлять тарифными планами непосредственно из Android без использования каких-либо скачанных приложений.

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теги: Telenor Android Google услуги

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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