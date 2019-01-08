Телеком: Samsung и Huawei сразятся за рынок решений 5G для Южной Кореи

08.01.2019, MForum.ru

Ожидается, что конкуренция корейской Samsung Electronics и китайской Huawei за рынок телекоммуникационного оборудования 5G, войдет в острую фазу во второй половине 2019 года, когда местные операторы начнут процесс развертывания автономных сетей (SA) 5G для миграции из запущенных сетей 5G NSA.

Уже в первом квартале 2019 года корейские операторы SK Telecom, KT, LG U+ планируют принять решения о том, какой из телеком-вендоров выступит поставщиком оборудования для них.

Ранее операторы выбрали поставщиков решений для создания сетей 5G NSA. Сейчас корейские операторы уже оказывают услуги на базе этих сетей, которые являются комбинацией сетей 4G LTE и 5G. Однако, уже с начала 2019 года начинается подготовка к запуску сетей 5G SA.

Некоторые услуги можно будет предоставлять только в сетях 5G SA, например, услуги дистанционного управления подключенными автомобилями. Сети 5G SA будет отличать низкий уровень задержки и высокие скорости передачи информации.

Для перехода от сетей 5G NSA к сетям 5G SA потребуется изменения в составе оборудования, составляющего ядро сети.

Операторы мобильной связи Кореи, как ожидается, приступят к развертыванию сетей 5G SA в диапазоне 28 ГГц как только будет в целом завершено развертывание сетей 3.5 ГГц в масштабах страны.

В Nokia обещают готовность оборудования SA в 2019 году, хотя еще не завершился процесс обсуждения с некоторыми корпоративными клиентами, какой будет архитектура сетей 5G.

Как ожидается, за корейский рынок решений 5G 28 ГГц всерьез сразятся Samsung Electronics и Huawei. В Samsung Electronics ставит перед собой целью достичь доли рынка в 5% от мирового рынка решений 5G. В частности, Samsung Electronics выступила поставщиком решений 5G для таких операторов, как Verizon Wireless и AT&T в 2018 году. В ноябре 2018 года компания объединилась с оператором SK Telecom для совместной разработки решения ядра сети 5G SA и прототипа сетевого решения.

В Samsung Electronics концентрируются на создании решения для диапазона 28 ГГц, уделяя меньше внимания решениям для диапазона 3.5 ГГц.

Huawei пока что сумела заключить соглашение о поставках решения 5G только с одним корейским операторов - LG U+. Некоторые аналитики заявляют, что поскольку сеть 5G SA не будет связана с сетями LTE, то при условии внимательного анализа проблем информационной безопасности, корейские операторы задумаются о возможности использования решений Huawei 5G SA, несмотря на очевидные намеки со стороны США. Информация о степени готовности решения Huawei 5G SA пока что остается конфиденциальной, заявил представитель Huawei в Корее, но вряд ли кто-то всерьез ожидает, что Huawei не будет готово со своим решением к моменту, когда будут готовы основные конкуренты этой компании.

По материалам: businesskorea.co.kr

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теги: 5GSA Huawei Samsung Electronics Южная Корея

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