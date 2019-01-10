Телеком: Verizon предлагает награды за идеи в области 5G

MForum.ru

Телеком: Verizon предлагает награды за идеи в области 5G

10.01.2019, MForum.ru

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Первые сети 5G как бы запущены. Но пока что применение им находят только бизнес-клиенты, да и их пока что совсем немного. Изменится ли ситуация в ближайшие годы?

Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг пообещал награды в размере $1 млн за приложения для 5G, которые смогут оказать преобразующее влияние на отрасль. Конкурс пройдет в первой половине 2019 года, победителям достанутся не только деньги, но и доступ к лабораториям 5G Verizon для разработки новых вариантов использования сети 5G.

В своем обращении г-н Вестберг указал на восемь преимуществ 5G: высокие пиковые скорости, большие объемы трафика, мобильность, больше число подключенных устройств, энергоэффективность, быстрое развертывание новых услуг, надежность и низкие задержки.

В качестве демонстрации особенностей сети 5G гендиректор The New York Times рассказал, как 5G может вывести мультимедийные истории на новый уровень, позволяя журналистам доставлять аудитории новости мгновенно и в любой форме, интересной аудитории.

Соучредитель медицинской компании MediVis поделился примером того, как 5G позволяет увеличить возможности хирурга, используя инструменты дополненной реальности.

Президент принадлежащей Verizon компании Skyward, работающей с беспилотниками, напомнила, что в ближайшем будущем воздушные роботы будут иметь все большее значение для городской и сельской инфраструктуры. В Verizon хотят первым из операторов подключить 1 млн беспилотников к своей сети 5G.

Красивые истории? Но наблюдатели отмечают, что сам по себе факт предложения конкурса и рассказы о будущем применении 5G показательны. Пока что следует признать, что 5G - ‘это история B2B клиентов и, в некоторых странах, фиксированного беспроводного доступа.
Можно отметить и то, что до сих пор не обнародованы точные планы того, когда начнется поддержка мобильности или расширится ассортимент терминалов.

По материалам: mobileworldlive.com

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теги: Verizon 5G пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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