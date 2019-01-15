Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России

15.01.2019, MForum.ru

На российском рынке начались продажи смартфона Huawei P Smart 2019. Особенность устройства — 6,21-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением 2340х1080 точек, что дает соотношение сторон 19,5:9. Другая фишка — использование файловой системы EROFS, обеспечивающий более экономное использование памяти и повышающей скорость работы с ней.

В части «железа» Huawei P Smart 2019 предлагает чипсет HiSilicon Kirin 710, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможность расширения картами microSD объемом до 512 Мб и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Тыловая камера сдвоенная, сочетающая 13 Мп сенсор с апертурой f/1.8 со вспомогательным 2 Мп сенсором. Фронтальная камера базируется на сенсоре разрешением 16 Мп. Также отметим поддержку NFC. ОС — Android Pie с оболочкой EMUI 9. Старт продаж намечен на 18 января, российская цена устройства — 14 770 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Huawei

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