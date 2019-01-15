Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца

15.01.2019, MForum.ru

Компания HMD Global готовится к анонсу смартфона Nokia 6.2, который состоится уже в январе-феврале. По утверждению информированных источников, сначала аппарат появится на китайском рынке, а только потом выйдет в других регионах.

Ожидается, что Nokia 6.2 получит 6,2-дюймовый дисплей с круглым вырезом под фронтальную камеру, а его аппаратной платформой станет Qualcomm Snapdragon 632. Также в активе Nokia 6.2 ожидаются 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и сдвоенная тыловая камера с 16 Мп сенсорами и объективом Leica. Как и многие другие смартфоны HMD Global, работать Nokia 6.2 будет под управлением платформы Android One, обновлением которой занимается сам Google. Впрочем, все это не более чем слухи.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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