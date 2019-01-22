Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде

22.01.2019, MForum.ru

Смартфон Redmi Note 7 стал первым продуктом, выпущенным после выделения серии Redmi в отдельный суббренд. Если верить слухам, то на подходе еще 2 новинки — Redmi Note 7 Pro и Redmi Go.

Последняя из них засветилась в базе данных таиландского регулятора NBTC. В отличии от регуляторов многих других стран, где достаточно и номера модели, NBTC требует и коммерческое название модели. Таким образом, теперь можно однозначно соотнести модельный номер M1903C3GG с названием Redmi Go. В тоже время NBTC подробностей об устройстве не раскрывает. Впрочем, благодаря прошлым утечкам, мы знаем что речь идет о смартфоне с 5,9-дюймовым дисплеем разрешением HD+,1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с поддержкой карт памяти microSD, одиночными камерами (фронтальная 5 Мп). Остальное о подробности о Redmi Go мы узнаем когда модель с номером M1903C3GG попадет в архивы TENAA. Возможная цена находится в диапазоне от $50 до $70.