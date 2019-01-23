Телеком: Черепенников скупает околооператорский бизнес

MForum.ru
23.01.2019,
Структуры бизнесмена Антона Черепенникова приобретают предприятия, чью продукцию потребляют операторы "большой четверки".
Очередная покупка - КНС групп, занимающаяся разработкой систем хранения данных Yadro, предназначенных для исполнения закона Яровой-Озерова (сохранение информации о пользовании сетями связи и доступом к интернету в интересах силовых структур). Сумма сделки не является публичной, одна из ее оценок - порядка 1 млрд руб.
В структурах Черепенникова такие структуры, как Цитадель, крупнейший участник российского рынка оборудования СОРМ, системный интегратор Форпост, который выступает покупателем КНС групп, разработчик продуктов в области IT-безопасности Криптонит. Недавнее приобретение - основной разработчик биллинговых систем для МегаФон, компания Петер-Сервис, которая занимается переводом МегаФон на единый биллинг.
Всего под управлением контролируемой Черепенниковым структуры ИКС-Холдинг планируется объединить 23 различные IT-компании.
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теги: Антон Черепенников Yadro КНС групп СОРМ Цитадель Петер-Сервис Яровой
© Алексей Бойко,
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