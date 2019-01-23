Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic

23.01.2019, MForum.ru

Компания Huawei объявила российские цены и начала прием предзаказов на смартфон Honor View 20, умный браслет Honor Band 4 Running и смарт-часы Honor Watch Magic.

Honor View 20 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с круглым вырезом в верхней части экрана, чипсетом Kirin 980, 48 Мп тыловой камерой (+вспомогательный сенсор), 25 Мп камерой на передней панели и аккумулятором емкостью 4000 мАч. ОС — Android 9 Pie. Вариант Honor View 20 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в 37 990 рублей. Версия с 8 Гб ОЗУ и 265 Гб памяти обойдется в 44 990 рублей.

В качестве привычного подарка при покупке Honor View 20 выступают беспроводные наушники Honor Sport и смарт-часы Honor Watch Magic. Розничная цена указанных аксессуаров составляет 2990 для Honor Sport и 12990 / 13990 для Honor Watch Magic.

Смарт-браслет Honor Band 4 Running оценен в 1490 рублей. Дата начала продаж пока не раскрывается.