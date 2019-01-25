Телеком: Евросоюз займется гармонизацией частот 3.6 ГГц

MForum.ru

Телеком: Евросоюз займется гармонизацией частот 3.6 ГГц

25.01.2019, MForum.ru

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Европейская комиссия объявила, что обеспечит гармонизацию спектра в полосе 3.6 ГГц для 5G, чтобы ускорить внедрение технологии на континенте.

5g

 

В заявлении ЕС говорится, что такой шаг позволит государствам-участникам союза задействовать полосу частот для развертывания сетей 5G к декабрю 2020 года, придерживаясь правил, изложенных в новом Кодексе электронных коммуникаций ЕС, который был представлен в декабре 2018 года.

В Европе использование полосы было согласовано для использования беспроводных широкополосных систем с 2008 года, однако до сих пор интерес к этому диапазону был небольшим, в частности, было выдано лишь ограниченное количество лицензий.

Были приняты поправки в технические условия использования частот, чтобы сделать их готовыми к 5G. Тем не менее, полоса 3.6 ГГц не является эксклюзивной для использования системами 5G, в отношении нее действует подход “технейтральности”.

Прогресс 5G будет зависеть также от активности в использовании двух пионерских частотных диапазонов - 700 МГц и 26 ГГц, а также от дальнейшего использования частот в уже гармонизированных в ЕС полосах ниже 6 ГГц и новых миллиметровых диапазонах.

После того, как новый Кодекс электронных коммуникаций ЕС вступит в силу, улучшится процесс выделения и согласования частот в странах Евросоюза, что позволит ЕС занять лидирующие позиции по части запусков сетей 5G.

Этот шаг будет дополнен аналогичными инициативами в области гармонизации частот в диапазонах 26 ГГц и 700 МГц, которые уже запущены.

По материалам: mobileworldlive.com;

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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