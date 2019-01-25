Микроэлектроника: Ангстрем-Т отчитался об освоении технологии Trench MOSFET

MForum.ru
25.01.2019,
"Ангстрем-Т" сообщает об освоении технологии производства силовых транзисторов Trench MOSFET и заявляет, что никто кроме нее в России не может выпускать транзисторы по данной технологии. Напомню, что MOSFET расшифровывается как metal-oxide-semiconductor field-effect. Эта технология позволяет выпускать так называемые полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП - транзисторы).
Такие полупроводниковые устройства относят к разряду силовых, и применяют в электронной технике, где нужно управлять не сигналами, а потоком электроэнергии, например, если речь идет об аккумуляторах или электромоторах. Используют такие транзисторы и в блоках питания. В отличие от "классических" планарных транзисторов, Trench MOSFET могут работать с большими напряжениями и плотностями тока, позволяют создавать электронную технику с более высокими показателями энергоэффективности, меньшей массой и габаритами.
Объем мирового рынка MOSFET транзисторов оценивают числом порядка $6 млрд в год и обещают этому сегменту рост в ближайшее десятилетие. Залог тому - развитие персонального и другого электрического транспорта, а также робототехники. Будут ли изделия Ангстрем-Т конкурентоспособными на фоне зарубежных предложений? Посмотрим, пока что предприятие не рассказывало о конкретных приборах, выпущенных по данной технологии.
"Ангстрем-Т" балансирует на грани банкротства, акции предприятия недавно консолидировал у себя ВЭБ. Свои сложности вносят и санкции, поскольку химические вещества высокой степени очистки, а также расходники, пластины и фотошаблоны приходится закупать за границей. Тем не менее повседневная деятельность предприятия не только не остановилась, но и, напротив, активизировалась. В 2018 году компания позиционировала себя как foundry, заключила контракты с китайским заказчиком, выполнен проект Multi Project Wafer - всего этого конечно мало для того, чтобы быть прибыльным бизнесом.
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теги: микроэлектроника полупроводники Ангстрем-Т Trench MOSFET технологии процессы
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© Алексей Бойко,
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