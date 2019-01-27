Телеком. Пресс-релизы: Билайн номинирован на 4 премии GSMA Global Mobile Awards 2019

MForum.ru

Телеком. Пресс-релизы: Билайн номинирован на 4 премии GSMA Global Mobile Awards 2019

27.01.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

25 января 2019 года, Москва – Три проекта Билайн стали номинантами международного конкурса GSMA Global Mobile Awards 2019:

  • Приложение «Мой Билайн» в номинации Best Mobile Operator Service for Consumers
  • Экосистема «Билайн ТВ» в номинации Best Mobile Video Content Service
  • Совместный проект с компанией Моторика участвует сразу в двух номинациях: Best Mobile Service for the Connected Life и Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion

GSMA

 

Джордж Хелд, вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «GSMA Global Mobile Awards – Оскар в индустрии технологий. Все наши важнейшие цифровые проекты, которые мы подавали на участие в этом году, стали номинантами. Номинация на эту премию – уже само по себе признание наших достижений мировыми экспертами на рынке IT и телекоммуникаций. Я горжусь этим результатом и нашей командой и благодарю каждого, кто в ней работает, за вклад в общее дело. Оно делает удобнее и лучше жизнь миллионов людей по всей России».

Джон Хоффман, генеральный директор GSMA, отметил: «GLOMO – международная площадка, на которой награждают самые вдохновляющие и инновационные разработки в нашей отрасли. Это признание работы компаний и людей, лидирующих во всем: от 5G и IoT до технологических решений для развивающихся рынков. Наша награда привлекает проекты высокого уровня, поэтому номинация уже является большим достижением. Мы желаем всем удачи и с нетерпением ждем интересных новостей на MWC19 в Барселоне».

Ежегодный конкурс Global Mobile Awards или GLOMO, в котором награды в различных категориях получают лучшие мировые технологические компании, проводится в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress.

Результаты голосования жюри будут объявлены во время церемонии награждения, которая будет проходить на Мобильном Конгрессе GSMA Mobile World Congress в Барселоне 25-28 февраля 2019 года.

Полный список номинантов доступен по ссылке: mwcbarcelona.com 

Приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и не раз входило в топ лучших бесплатных приложений России, в том числе звание Official Honoree премии «The Webby Awards» и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно Рейтингу Рунета. Количество скачиваний уже достигло 29 миллионов, с MAU (количеством уникальных пользователей ежемесячно) более 8 миллионов. Гибкая технологическая платформа позволяет расширять существующую функциональность сервиса, отвечая потребностям клиентов.

Новый «Билайн ТВ» - сервис, доступный на устройствах под управлением ОС Android и iOS, Smart TV и обновленных приставках. Все устройства абонентов находятся в единой экосистеме - под одним аккаунтом можно зарегистрироваться на всех устройствах.Продукт представлен легким и современным интерфейсом с единым набором каналов и фильмов. Пользователи смогут приобрести фильмы по цене от 99 рублей или купить базовый пакет каналов «Стартовый», который включает более 70 каналов за 150 рублей и после докупить дополнительные пакеты каналов.

В 2018 году Билайн и компания «Моторика» запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств. Объединение существующих «умных» бионических протезов с технологиями мобильного оператора призвано решить одну из основных проблем пациентов – сложное управление устройством. На первом этапе часть умных протезов рук «Страдивари», оснащенные GSM-модулем, будут подключены к IoT-платформе Билайн. В личном кабинете «Моторики» врач-реабилитолог будет видеть агрегированную и обработанную информацию по эксплуатации протеза и сможет корректировать процесс обучения или ежедневного использования в режиме онлайн. Подключение бионического протеза к интернету и технологическим платформам оператора стало первым шагом в создании цифрового пространства вокруг людей с ограниченными возможностями и экосистемы медицинских сервисов от оператора в будущем.

+

За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: GSMA MWC2019 Билайн Вымпелком награды

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

24.01. [Новости компаний] Телеком. Конспекты: Билайн и Альфа-Капитал предлагают инвестиции для всех. Часть 1 / MForum.ru

24.01. [Новости компаний] Телеком. Конспекты: Билайн и Альфа-Капитал предлагают инвестиции для всех. Часть 2 / MForum.ru

22.01. [Новости компаний] Телеком: В Билайн подвели итоги поездок клиентов в новогодние каникулы / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:44 Fractals Тема: Кемеровская область (04.12.2007)
Уже полгода в эфире Мегафон вещает LTE Advanced (4G+) LTE b3+b7+b7 (10+20+20); МТС Запустили LTE Advanced (4G+) фрагментарно LTE b3+b7 (10+10) - сеть 2 слоя b3/7; Билайн Запустили LTE Advanced (4G+) ...
Сегодня 19:50 Lol2019 Тема: Samsung GT-E2232
Как записать звук с диктафона Samsung GT-E223 больше часа?
Вчера 16:47 MedForce Тема: Телеком: 5G в США - гонка за клиентами (21.01.2019)
А первый бюджетный вариант смартфона с 5Г, судя по всему, выпустят таки ЗТЕ, учитывая, что они уже даже прототип оттестили. То-то будет моральная дилемма у пендосов ))
25.01.2019 13:27 roman55 Тема: Телефон не включается после перепрошивки (Страницы: 1 2 3)
Спасибо за помощь
24.01.2019 20:31 Aizekklark Тема: Huawei MediaPad M5 прошивки
Huawei MediaPad M5 10.8 техназвание CMR-AL09 64гига ,симкарта . 1)Несколько важных вопросов. как поменять локацию?(тоесть сейччас там стоит 00 ,тоесть китай, так как его привезли именно оттуда , при ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X2 представят в июне / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru

15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru

14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru

14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: