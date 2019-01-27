Телеком. Пресс-релизы: Билайн номинирован на 4 премии GSMA Global Mobile Awards 2019

MForum.ru
27.01.2019,
25 января 2019 года, Москва – Три проекта Билайн стали номинантами международного конкурса GSMA Global Mobile Awards 2019:
Джордж Хелд, вице-президент по развитию нового и цифрового бизнеса ПАО «ВымпелКом», прокомментировал: «GSMA Global Mobile Awards – Оскар в индустрии технологий. Все наши важнейшие цифровые проекты, которые мы подавали на участие в этом году, стали номинантами. Номинация на эту премию – уже само по себе признание наших достижений мировыми экспертами на рынке IT и телекоммуникаций. Я горжусь этим результатом и нашей командой и благодарю каждого, кто в ней работает, за вклад в общее дело. Оно делает удобнее и лучше жизнь миллионов людей по всей России».
Джон Хоффман, генеральный директор GSMA, отметил: «GLOMO – международная площадка, на которой награждают самые вдохновляющие и инновационные разработки в нашей отрасли. Это признание работы компаний и людей, лидирующих во всем: от 5G и IoT до технологических решений для развивающихся рынков. Наша награда привлекает проекты высокого уровня, поэтому номинация уже является большим достижением. Мы желаем всем удачи и с нетерпением ждем интересных новостей на MWC19 в Барселоне».
Ежегодный конкурс Global Mobile Awards или GLOMO, в котором награды в различных категориях получают лучшие мировые технологические компании, проводится в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress.
Результаты голосования жюри будут объявлены во время церемонии награждения, которая будет проходить на Мобильном Конгрессе GSMA Mobile World Congress в Барселоне 25-28 февраля 2019 года.
Полный список номинантов доступен по ссылке: mwcbarcelona.com
Приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и не раз входило в топ лучших бесплатных приложений России, в том числе звание Official Honoree премии «The Webby Awards» и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно Рейтингу Рунета. Количество скачиваний уже достигло 29 миллионов, с MAU (количеством уникальных пользователей ежемесячно) более 8 миллионов. Гибкая технологическая платформа позволяет расширять существующую функциональность сервиса, отвечая потребностям клиентов.
Новый «Билайн ТВ» - сервис, доступный на устройствах под управлением ОС Android и iOS, Smart TV и обновленных приставках. Все устройства абонентов находятся в единой экосистеме - под одним аккаунтом можно зарегистрироваться на всех устройствах.Продукт представлен легким и современным интерфейсом с единым набором каналов и фильмов. Пользователи смогут приобрести фильмы по цене от 99 рублей или купить базовый пакет каналов «Стартовый», который включает более 70 каналов за 150 рублей и после докупить дополнительные пакеты каналов.
В 2018 году Билайн и компания «Моторика» запустили первый в мире проект по удаленному мониторингу высокотехнологичных ассистивных устройств. Объединение существующих «умных» бионических протезов с технологиями мобильного оператора призвано решить одну из основных проблем пациентов – сложное управление устройством. На первом этапе часть умных протезов рук «Страдивари», оснащенные GSM-модулем, будут подключены к IoT-платформе Билайн. В личном кабинете «Моторики» врач-реабилитолог будет видеть агрегированную и обработанную информацию по эксплуатации протеза и сможет корректировать процесс обучения или ежедневного использования в режиме онлайн. Подключение бионического протеза к интернету и технологическим платформам оператора стало первым шагом в создании цифрового пространства вокруг людей с ограниченными возможностями и экосистемы медицинских сервисов от оператора в будущем.
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теги: GSMA MWC2019 Билайн Вымпелком награды
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