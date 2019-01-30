Анонсы: Vivo Y91i и Y93 появились в России

MForum.ru
30.01.2019,
На российском рынке начались продажи смартфонов Vivo Y91i и Y93. В качестве преимуществ производитель выделяет экраны с каплевидными вырезами под фронтальную камеру занимающие 88,6% площади передней панели, сдвоенные камеры с поддержкой AI-алгоритмов и емкие аккумуляторы.
Спецификации Vivo Y93 включают в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек с соотношением сторон 19:9, чипсет MediaTek Helio P22, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую камеру с 2 Мп вспомогательным сенсором, 8 Мп камеру на передней панели, дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 4030 мАч. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.5 и рядом интересных функций, включая клонирование приложений, разделение экрана и умного ассистента Jovi. Российская цена Vivo Y93 составляет 15 990 рублей.
Спецификации Vivo Y91i аналогичны, но объем ОЗУ ограничен 2 Гб. Также этот смартфон лишен ряда программных функций. Приобрести Vivo Y91i можно за 11 990 рублей. Начало продаж намечено на 3 февраля. В качестве подарка за предзаказ выступают монопод и наушники.
© Антон Печеровый,
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