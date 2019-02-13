Анонсы: В России начались продажи Oppo AX7

MForum.ru
13.02.2019,
В нашей стране начались продажи смартфона Oppo AX7. Новинка привлекает внимание 6,2-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом (разрешение HD+), который занимает 88,4% площади передней панели. Также отметим аккумулятор емкостью 4230 мАч.
Спецификации Oppo AX7 включают в себя чипсет Snapdragon 450, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб), сдвоенную тыловую камеру 13+2 Мп и 16 Мп камеру на передней панели. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS 5.2. Купить Oppo AX7 в цветах «морская волна» и «сияющее золото» можно за 18 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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