Анонсы: В России начались продажи Oppo AX7

13.02.2019, MForum.ru

В нашей стране начались продажи смартфона Oppo AX7. Новинка привлекает внимание 6,2-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом (разрешение HD+), который занимает 88,4% площади передней панели. Также отметим аккумулятор емкостью 4230 мАч.

Спецификации Oppo AX7 включают в себя чипсет Snapdragon 450, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб), сдвоенную тыловую камеру 13+2 Мп и 16 Мп камеру на передней панели. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS 5.2. Купить Oppo AX7 в цветах «морская волна» и «сияющее золото» можно за 18 990 рублей.