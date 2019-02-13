Анонсы: Huawei Y6 Pro 2019 представлен официально

13.02.2019, MForum.ru

Компания Huawei официально анонсировала смартфон Huawei Y6 Pro 2019. Новинка нацелена в начальный ценовой сегмента и призвана составить конкуренцию Realme C1 и Xiaomi Redmi Go. Впрочем, она не столь дешева.

Диагональ экрана — 6,1 дюйма при разрешении HD+, для фронтальной камеры предусмотрен U-образный вырез. Основа аппаратной платформы Huawei Y6 Pro 2019 — чипсет Helio A22 с четырехъядерным процессором с рабочей частотой до 2 ГГц и графикой PowerVR Rogue GE8300. Объем ОЗУ составляет 3 Гб, встроенной памяти — 32 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб. Тыловая камера — 13 Мп с апертурой объектива f/1.8, фронтальная — 8 Мп. Емкость аккумулятора Huawei Y6 Pro 2019 составляет 3020 мАч. Выпускаться аппарат будет в черном Midnight Black и синем Sapphire Blue цветах. Прием заказов на Huawei Y6 Pro 2019 начнется 18 февраля, а первым рынком для него станут Филиппины. Цена Huawei Y6 Pro 2019 составит порядка $135.