Анонсы: Представлен Vivo U1 с 6,2-дюймовым FullView-дисплеем, SD439 и сдвоенной камерой

19.02.2019, MForum.ru

Бренд Vivo представил первый смартфон новой серии. По спецификациям Vivo U1 ближе к нижней части среднего сегмента, но за счет сбалансированности и привлекательной цены аппарат может быть весьма интересен.

Vivo U1 оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру (1520х720 точек, 19:9) с 2,5D защитным стеклом. Его «сердцем» стал чипсет QualcommSnapdragon 439, в состав которого входят 8 процессорных ядер и графический ускоритель Adreno 505. В части объема памяти Vivo U1 будет выпускаться в двух вариантах: 3+32 Гб и 4+64 Гб (ОЗУ+встроенная память). Встроенную память можно расширить картами microSD объемом до 256 Гб.

Тыловая камера сдвоенная 13+2 Мп, фронтальная — одиночная, с сенсором разрешением 8 Мп. Как и многие последние новинки, Vivo U1 поддерживает разблокировку распознаванием лиц. Также на задней панели нашлось место для дактилоскопического сенсора. Из прочего отметим Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 4030 мАч. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочкой FunTouch OS 4.5. Габаритные размеры Vivo U1 — 155,1×75,09×8,28 мм, вес 163,5 грамма. Цена Vivo U1 с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти составит 799 юаней, за вариант 4+64 Гб придется заплатить 1199 юаней. Изначально Vivo U1 будет доступен только на домашнем рынке.