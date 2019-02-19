Компоненты: Qualcomm тестирует чипсет QM215 для смартфонов Android Go

MForum.ru
19.02.2019,
Компания Qualcomm работает над платформой Qualcomm Mobile 215. Новая линейка чипсетов не входит в семейство Snapdragon и нацелена на устройства начального уровня, включая смартфоны с Android Go на борту.
Ожидается, что Qualcomm Mobile 215 станет более современным аналогом Snapdragon 410 и 425. В активе этой мобильной платформы ожидаются 4 ядра Cortex-A53 и графический ускоритель с тактовой частотой 650 МГц. В готовых устройствах Qualcomm Mobile 215 будет комбинироваться с 1 или 2 Гб ОЗУ типа LPDDR3 и 8/16 Гб встроенной памяти, что соответствует устройствам Android Go следующего поколения. Разрешение экранов таких смартфонов, скорее всего, не превысит HD+. Но вполне вероятно появление дактилоскопического сенсора. Пока не ясно, будет ли этот чип изготовлен по 28-нм техпроцессу, как 410/425 или по более современной технологии.
© Антон Печеровый,
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