Телеком: Vodafone анонсирует запуск тестов 5G в Манчестере

19.02.2019, MForum.ru

Пассажирам Терминала 1 раздают бесплатный “пароль для развлечений”, который позволяет подключаться к стриминговому сервису Now TV. В Vodafone заявили, что это первый случай использования 5G в аэропорту, что не соответствует действительности - финны из Telia уже задействовали 5G в аэропорту Хельсинки (правда, подключили к сети не пассажиров, а бесполезного робота).

Поскольку абонентских терминалов 5G у абонентов пока что нет, Vodafone поставил в аэропорту Gigacube, по-сути, хот-спот 5G/Wi-Fi.

Это один из нескольких планируемых оператором тестов “транспортных кейсов”, в частности, обещан запуск 5G на станции Snow Hill в Бирмингеме. EE планирует запуск в Восточном Лондоне, а в Three задумали что-то, адресованное индустрии мод. Источник: telecoms.com.

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