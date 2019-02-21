Анонсы: Официально представлены смартфоны Samsung Galaxy S10 / S10+

MForum.ru
21.02.2019,
Компания Samsung официально представила смартфоны семейства Samsung Galaxy S10. Из-за множества утечек спецификации и дизайн новинок сюрпризом не стали.
Диагональ экрана Samsung Galaxy S10 составляет 6,1 дюйма при разрешении 3040х1440 и круглым вырезом Infinity-O под фронтальную камеру. Экран новинки стал первым в мире дисплеем Dynamic AMOLED экраном Ininity-O с яркостью более 500 нит, максимальной точностью цветопередачи и ультразвуковым дактилоскопическим сенсором. Причем, сканер отпечатка пальцев справляется и с грязными/жирными пальцами. Для защиты экрана используется защитное стекло Gorilla Glass 6. Параметры экрана Galaxy S10+ аналогичны, за исключением выросшей до 6,3 дюйма диагонали.
Аппаратная платформа Samsung Galaxy S10 и S10+ включает в себя чипсет Exynos 9820 (8 ядер, 2,8 ГГц, 7 нм) / Snapdragon 855 (зависит от рынка), 8 / 12 (в S10+) Гб ОЗУ, а также 128 / 512 Гб встроенной памяти (для S10+ доступна версия с 1 Тб) с возможностью расширения картами microSD. Из коммуникационных возможностей отметим Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax) с 4x4 MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, USB Type-C 3.1 и 2 слота Nano-SIM.
Тыловая камера строенная, с 12 Мп основным сенсором (f/1.5/2.4), 12 Мп сенсором с телефото объективом (f/2.4) и 16 Мп сенсором с апертурой f/2.2. В Samsung Galaxy S10 фронтальная камера представлена 10 Мп сенсором с апертурой f/1.9 и записью 4К-видео. В Galaxy S10+ этот сенсор дополнен 8 Мп сенсором с апертурой f/2.2. И, естественно, для улучшения качества снимков используется развитая система алгоритмов на базе искусственного интеллекта.
Емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S10 и S10+ составляет 3400 / 4100 мАч, соответственно. Относительно предшественников заявлен рост автономности на 25%. Поддерживаются все современные функции, включая быструю и беспроводную зарядку. Причем беспроводная зарядка — реверсивная, что позволяет использовать эти смартфоны для беспроводной зарядки других устройств.
Samsung Galaxy S10 и S10+ будут доступны в трех цветах: оникс, аквамарин, перламутр, а для S10+ дополнительно предусмотрены черная и белая версии. Цены новинок начинаются с отметки 68 990 рублей за Galaxy S10 8+128 Гб и достигают 124 990 рублей за Galaxy S10+ с 12 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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