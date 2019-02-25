MWC 2019: Nokia 1 Plus — обновление для бюджетного сегмента

MForum.ru
25.02.2019,
В рамках MWC 2019 компания HMD Global представила обновленную линейку своих смартфонов, одним из которых стал Nokia 1 Plus. Новинка относится к классу самых доступных устройства (цена $99) и работает под управлением платформы Android Go актуальной версии Android 9 Pie.
В части спецификаций речь идет об аппарате с 5,45-дюймовым дисплеем разрешением 960 х 480 пикселей, чипсете MediaTek MT6739 (4хCortex-A53, PowerVR GE8100), 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 2500 мАч. Причем, батарея является съемной, что для современных смартфонов редкость. Кроме того, производитель анонсировал выпуск задних крышек разных цветов. Тыловая камера — 8 Мп, с автофокусной оптикой, фронтальная — 5 Мп с программным улучшателем изображений Beauty. Начало продаж намечено уже на март.
© Антон Печеровый,
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