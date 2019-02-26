MWC 2019: ZTE Nubia α (Alpha) — смарт-часы с функционалом смартфона

MForum.ru
26.02.2019,
На MWC 2019 компания ZTE привезла устройство ZTE Nubia α. Новинка представляет собой нечто среднее между смартфоном и смарт-часами.
Аппаратная платформа ZTE Nubia α базируется на Qualcomm Snapdragon Wear 2100 дополненном 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 500 мАч, обеспечивающий до 2 дней автономной работы. В наличии и все «фишки» привычные для устройств этого класса. В тоже время за счет гибкого 4-дюймового дисплея и поддержке eSIM, Wi-Fi, GPS новинку можно использовать и как обычный смартфон, для разговоров и веб-серфинга. Ценник начинается от отметки в 449 евро за версию со стальным корпусом и без поддержки eSIM, которую можно использовать как обычный аксессуар для смартфона. За поддержку eSIM придется доплатить 100 евро. Еще столько придется добавить желающим получить корпус покрытый 18-каратным золотом.
© Антон Печеровый,
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