MWC 2019: ZTE Nubia α (Alpha) — смарт-часы с функционалом смартфона

26.02.2019, MForum.ru

На MWC 2019 компания ZTE привезла устройство ZTE Nubia α. Новинка представляет собой нечто среднее между смартфоном и смарт-часами.

Аппаратная платформа ZTE Nubia α базируется на Qualcomm Snapdragon Wear 2100 дополненном 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 500 мАч, обеспечивающий до 2 дней автономной работы. В наличии и все «фишки» привычные для устройств этого класса. В тоже время за счет гибкого 4-дюймового дисплея и поддержке eSIM, Wi-Fi, GPS новинку можно использовать и как обычный смартфон, для разговоров и веб-серфинга. Ценник начинается от отметки в 449 евро за версию со стальным корпусом и без поддержки eSIM, которую можно использовать как обычный аксессуар для смартфона. За поддержку eSIM придется доплатить 100 евро. Еще столько придется добавить желающим получить корпус покрытый 18-каратным золотом.