Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO

04.03.2019, MForum.ru

Китайская компания Vivo официально представила смартфон IQOO, ставший основоположником нового суббренда. Новинка заточена на игры и высокую производительность, обеспечиваемую чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 и набором Turbo-технологий, оптимизирующих производительность в разных режимах.

Для исключения перегрева используется жидкостная системе теплоотведения. Также поддерживается тактильный отклик на действия пользователя. Спецификации Vivo IQOO включают в себя 6,41-дюймовый SuperAMOLED дисплей разрешением 2340х1080 точек, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (12 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 2 Мп телефото), 12 Мп фроналку, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт и беспроводной зарядкой 20 Вт. В программной части речь идет о Android 9 Pie с оболочкой Funtouch OS и голосовым ассистентом Jovi. В Китае продажи уже начались, цена Vivo IQOO стартует от отметки 2998 юаней за версию 6+128 Гб. Топовый Vivo IQOO с 12+256 Гб обойдется в 4298 юаней, а серднячки с 8 Гб ОЗУ и 128 / 256 Гб встроенной памяти оценены в 3298/3598 юаней, соответственно.