Телеком: Telna показала в Барселоне IoT Connect - роутер для обеспечения глобальной подключенности

05.03.2019, MForum.ru

Telna, американский провайдер вертикально интегрированных сетевых услуг (NaaS), показала в Барселоне IoT Connect - мультимодемный, мульти-IMSI eSIM роутер для B2B-применений. Это комплексное решение для обеспечения глобальной подключенности для IoT и M2M.

Устройство предоставляется бесплатно, платить придется только за объем переданных данных. В корпусе до 4 мультидиапазонных модемов (Cat 4, Cat 6, Cat 11, Cat 12, Cat M1 и т.п.), который также готов к поддержке 5G. Модемы можно конфигурировать в соответствии с потребностями клиента с тем, чтобы достичь максимальных скоростей передачи и покрытия.

Заключив соглашения с 18 операторами связи, Telna предоставляет клиентам услугу доступа более, чем к 2000 сетей сотовой связи в мире. Все устройства IoT Connect можно удаленно мониторить, проводить их диагностику и конфигурирование. Также предоставляется клиентский интерфейс для получения необходимых данных, таких, как CDR-ы, данные о местоположении, cell ID и так далее. Опционально доступно балансирование нагрузки или channel bonding, клиенты могут выбирать различные услуги файерволлов из доступных в облаке.

Нечто похожее, кстати, делают у нас в России, пусть и не с eSIM, - несколько модемов в одном корпусе с управлением через облако, что позволяет добиваться широкого канала даже на существующих сетях связи 3G/LTE и куда более бесперебойного подключения, что для ряда приложений является критичным. Оплачивать пользование таким устройством также предлагается пропорционально объему переданных и полученных данных.

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теги: телеком роутеры IoT подключенность