Телеком: Telna показала в Барселоне IoT Connect - роутер для обеспечения глобальной подключенности

MForum.ru
05.03.2019,
Telna, американский провайдер вертикально интегрированных сетевых услуг (NaaS), показала в Барселоне IoT Connect - мультимодемный, мульти-IMSI eSIM роутер для B2B-применений. Это комплексное решение для обеспечения глобальной подключенности для IoT и M2M.
Устройство предоставляется бесплатно, платить придется только за объем переданных данных. В корпусе до 4 мультидиапазонных модемов (Cat 4, Cat 6, Cat 11, Cat 12, Cat M1 и т.п.), который также готов к поддержке 5G. Модемы можно конфигурировать в соответствии с потребностями клиента с тем, чтобы достичь максимальных скоростей передачи и покрытия.
Заключив соглашения с 18 операторами связи, Telna предоставляет клиентам услугу доступа более, чем к 2000 сетей сотовой связи в мире. Все устройства IoT Connect можно удаленно мониторить, проводить их диагностику и конфигурирование. Также предоставляется клиентский интерфейс для получения необходимых данных, таких, как CDR-ы, данные о местоположении, cell ID и так далее. Опционально доступно балансирование нагрузки или channel bonding, клиенты могут выбирать различные услуги файерволлов из доступных в облаке.
Нечто похожее, кстати, делают у нас в России, пусть и не с eSIM, - несколько модемов в одном корпусе с управлением через облако, что позволяет добиваться широкого канала даже на существующих сетях связи 3G/LTE и куда более бесперебойного подключения, что для ряда приложений является критичным. Оплачивать пользование таким устройством также предлагается пропорционально объему переданных и полученных данных.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62 и в канале abloudRealTime
теги: телеком роутеры IoT подключенность
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
08.03. [Новости компаний] Телеком: Развертывание сетей 5G обойдется в $2.7 триллиона до 2020 года / MForum.ru
23.02. [Новости компаний] Телеком: MWC2019: Хотспоты 5G с автонастройкой от NetComm / MForum.ru
23.02. [Новости компаний] Телеком: Новые модели iPhone могут остаться без 5G / MForum.ru
22.02. [Новости компаний] Телеком: Hadden Telecoms: Операторы 5G в ближайшие годы будут опираться на сети 4G/LTE / MForum.ru
21.02. [Новости компаний] Телеком: Turkcell будет строить 5G на базе облачного решения Huawei / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла спецификации Samsung Galaxy A60 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 7 Pro — сенсор Sony и чипсет Snapdragon 675 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Blackview Max 1 с лазерным проектором оценен в $400 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Слухи: Сегмент бюджетных смартфонов пополнит Huawei Y6 Prime 2019 / MForum.ru
28.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10 / MForum.ru
28.02. [Новинки] MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2019: Lenovo Tab V7 – недорогой смартфон с большим экраном / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Blade V10 оснастили 32 Мп камерой Smart Selfie / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Nubia α (Alpha) — смарт-часы с функционалом смартфона / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2019: Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 представлены официально / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3 / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Huawei Mate X — ответ на Samsung Galaxy Fold / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 9 PureView – новый фотофлагман c пента-камерой / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 3.2 и Nokia 4.2 — недорогие смартфоны с U-образным вырезом экрана / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 1 Plus — обновление для бюджетного сегмента / MForum.ru
25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 210 – очередное обновление «звонилок» Nokia / MForum.ru
24.02. [Новинки] MWC2019: Xiaomi показала смартфон 5G / MForum.ru