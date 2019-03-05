Телеком: В Корее готовятся к практическому использованию запущенных сетей 5G

05.03.2019, MForum.ru

У корейцев будущее уже наступило. Пока сети 5G не загружены трафиком физических лиц (первые смартфоны 5G, как ожидаются, появятся на рынке Кореи в марте, от Samsung), их хотят задействовать для трансляции голографических изображений на специальные пользовательские устройства. Для формирования 1 кв.см изображения нужно около 1 ГБ данных. Сеть 5G в миллиметровом диапазоне, особенно пустая, соответствующие скорости передачи данных обеспечить способна, вплоть до 20 Гбит/c (поддерживал бы телефон такие скорости).

Более серьезное применение 5G сейчас запланировано на общественном транспорте. В рамках пилота совместно с Hyundai и Nissan, хотят обеспечить водителей информацией о переключении светофоров на ближайшем перекрестке - полезная информация!

Предусмотрены и другие бизнес-применения, например, на заводах по производству микроэлектроники группы SK разворачивают систему, которая с нескольких точек наблюдает за системой производства компонентов, автоматически выявляя дефектные изделия. Цифровые камеры и сенсоры подключают по 5G.

В KT работают над системой для судостроительных заводов Hyunday Heavy Industries. Здесь камеры будут мониторить движения и перемещения машин и механизмов, что позволит своевременно предупреждать находящихся поблизости работников о рисках столкновения.

Большая тройка корейских операторов сейчас делит рынок так: SK - 48%, KT - 30%, LG Uplus - 22%. Планируемые инвестиции в 5G - $22.3 млрд. Сети уже запущены в 2018 году. Развитие 5G в стране во многом обязано вниманию к этой теме президента Кореи. Министерство Науки и ICT, отвечающее за развитие 5G в стране, потратит более $15 млрд, выделенные на исследования и разработки в 2019 году.

Правительство страны тесно работает с Samsung над тем, чтобы эта компания могла успешно конкурировать с китайскими и европейскими вендорами в области производства базовых станций, а с Qualcomm в области чипов 5G. Samsung намеревается поставить базовые станции 5G в США на сумму более $3 млрд. Рынок телеком-оборудования 5G Кореи к 2026 году вырастет до $38.1 млрд. Источник: asia.nikkei.com.

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теги: телеком Корея Южная Корея пятое поколение