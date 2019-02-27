Телеком: Начало работу совместное предприятие Ростелекома и МегаФона

MForum.ru
27.02.2019,
В России дребезжащая игла патефона проигрывает все ту же пластинку. Там стартует совместное предприятие Ростелекома и Мегафона - которое его создатели видят "единым инфраструктурным", которым они будут управлять и куда хорошо бы запинать непокорных МТС и Билайн, ну или "отключить им газ", это случится если регулятор не сможет предоставить независимым частоты, которые предоставят колхозникам из СП.
Создано юрлицо ООО Диджитал для бизнеса, директором в нем определен Вадим Семенов. Для начала СП нацелилось на самый ценный на сегодня частотный ресурс в России - частоты 3.4-3.8 ГГц, вероятно с надеждой получить этот ресурс без аукциона, на котором пришлось бы конкурировать с МТС и Билайн. Не хочется верить, что эти планы реализуются. Пресс-релиз.
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теги: телеком Ростелеком МегаФон пятое поколение
© Алексей Бойко,
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