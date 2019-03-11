Микроэлектроника: Intel надеется вернуть себе первое место на рынке производителей полупроводников уже в 2019 году

11.03.2019, MForum.ru

Сокращение объемов на рынке памяти может снизить объемы продаж полупроводников компанией Samsung Electronics в 2019 году на 20%, что, как ожидается, может позволить Intel вернуться на первое место.

В IC Insight сейчас заняты обновлением прогнозов в отношении развития рынка полупроводников в 2019-2023 году, они будут представлены позднее в марте. В целом в 2019 году прогнозируется заметное падение объемов на рынке чипов памяти - на 24%. Это приведет к снижению общего объема рынка полупроводников на 7%. Поскольку в 2018 году 83% объема продаж полупроводникового направления Samsung Electronics составляли устройства памяти, спад в этом сегменте рынка скажется снижением общих объемов продажи полупроводников компании на 20%.



Несмотря на то, что не ожидается роста продаж полупроводниковых изделий Intel в 2019 году, компания, вполне вероятно, сможет вернуть себе титул крупнейшего производителя полупроводников в мире по итогам 2019 года. Позиции других компаний, согласно прогнозам IC Insight, будут меняться, как показано в таблице ниже

Таким образом, согласно прогнозу, можно ожидать сокращения объемов отгрузок чипов DRAM и NAND flash. В частности, в IC Insights ожидают снижения более, чем на 20% и для других, входящих в Топ-10 поставщиков полупроводниковых приборов (SK Hynix, Micron, Toshiba/Toshiba Memory) в 2019 году. Подобно Samsung, эти компании столкнутся с сокращением доходов до уровня 2017 года или ниже. 2019 год похоже подтвердит, что печально известный своей волотильностью рынок полупроводников по-прежнему подвержен цикличности развития.

Ожидаемое снижение доходов на рынке полупроводников повлечет за собой также сокращение капиталовложений в отрасль, как минимум, на 14%. Источник: icinsights.com

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