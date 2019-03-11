Микроэлектроника: Nvidia покупает Mellanox Technologies более, чем за $7 млрд

11.03.2019, MForum.ru

За возможность приобрести Mellanox Technologies Nvidia соревновалась с Intel. Сегодня компания Nvidia может объявить о готовящейся сделке. Если это произойдет, речь пойдет о крупнейшей для NVidia сделке по приобретению актива. Как ожидается, эта покупка позволит американской компании усилить свой бизнес по производству чипов, используемых в ЦОД. Это ослабит влияние на результаты ее деятельности состояния индустрии видеоигр.

Компания Intel также пыталась приобрести Mellanox, но, похоже, решила уступить NVidia в этом "соревновании".

Базирующаяся в Израиле и США Mellanox выпускает чипы для высокопроизводительных серверов. Рыночная стоимость компании в пятницу оценивалась на уровне $5.9 млрд.

Компании NVidia рынок чипов для серверов дает порядка трети от ее продаж. Капитализация компании NVidia в январе оценивалась на уровне в $91 млрд. В последние месяцы компания заметно потеряла в стоимости из-за слабого спроса на чипы для игровых видеокарт в Китае и меньшего, чем ожидалось, спроса на сервера для ЦОД. Источник: cnbc.com.

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теги: микроэлектроника полупроводники Nvidia M&A сделки