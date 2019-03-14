Слухи: Готовится к анонсу Oppo A5s

MForum.ru
14.03.2019,
В базах данных индийского и тайваньского регуляторов отметился смартфон, который может выйти на рынок как Oppo A5s. Кроме названия каких-либо подробностей об устройстве данных этих регуляторов не раскрывают, но за счет более ранних утечек спецификации не являются секретом.
Ожидается что за именем Oppo A5s скрывается аппарат с индексом модели CPH1909. В активе этой модели ожидаются 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9, каплевидным вырезом и разрешением HD+, чипсет Snapdragon 450 с 8-ядерным процессором (по другим данным - MediaTek P35 с 4 процессорными ядрами, возможно будут разные версии), 2/3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп, при этом поддерживается функция распознавания лица. ОС — Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.2. Цена пока не объявлена, но судя по спецификациям она будет невысокой.
© Антон Печеровый,
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