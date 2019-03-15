Это интересно: К концу 2019 года смартфоны получат камеры разрешением 64 и 100 Мп

15.03.2019, MForum.ru

Война мегапикселей продолжается. Смартфонами с камерами разрешением 32 и 48 Мп отметились уже многие производители. Однако, по мнению руководства Qualcomm, на 48 Мп производители не остановятся.

Как заявил Джуд Хип, старший директор Qualcomm по управлению продуктами (камера, компьютерное зрение и видео), OEM-производители уже работают с изготовителями сенсоров над интеграцией в смартфоны камер разрешением 64 и 100 Мп. Деталей пока не раскрывается, но отдельные производители могут выпустить такие устройства уже к концу текущего года. Станет это трендом индустрии или это временное явление и красивые цифры в характеристиках отдельных устройств, покажет время.