Это интересно: К концу 2019 года смартфоны получат камеры разрешением 64 и 100 Мп

MForum.ru
15.03.2019,
Война мегапикселей продолжается. Смартфонами с камерами разрешением 32 и 48 Мп отметились уже многие производители. Однако, по мнению руководства Qualcomm, на 48 Мп производители не остановятся.
Как заявил Джуд Хип, старший директор Qualcomm по управлению продуктами (камера, компьютерное зрение и видео), OEM-производители уже работают с изготовителями сенсоров над интеграцией в смартфоны камер разрешением 64 и 100 Мп. Деталей пока не раскрывается, но отдельные производители могут выпустить такие устройства уже к концу текущего года. Станет это трендом индустрии или это временное явление и красивые цифры в характеристиках отдельных устройств, покажет время.
© Антон Печеровый,
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