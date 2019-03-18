Микроэлектроника: Число фабрик, работающих с пластинами 300 мм, до конца 2019 года вырастет до 121

MForum.ru
18.03.2019,
В 2019 году, как ожидается, будет открыто 9 новых фабов, работающих с пластинами 300 мм, пять из них откроется в Китае.
IC Insights недавно выпустила отчет Global Wader Capacity 2019-2023, в котором содержится подробный анализ и прогнозы роста емкости отрасли по производству пластин до 2023 года. Согласно отчету, в 2018 году по общей площади выпущенной поверхности преобладали пластины диаметром 300 мм. Кроме того, продолжает расти число предприятий, изготавливающих пластины диаметром 300 мм. В частности, ожидается, что в 2019 году будет открыто еще 9 фабов, которые станут работать с пластинами 300 мм, а общее число таких заводов вырастет до 121 к концу года и до 138 к концу прогнозного периода.
В подсчет не входят R&D предприятия. Крупные производственные линии считаются за отдельные фабы, например, TSMC Fab 14 посчитан как 7 фабов по числу линий (370 тыс. пластин / месяц).
По данным на конец 2018 года, в мире насчитывалось 112 фабов, работающих с пластинами 300 мм и выпускающих на них интегральные микросхемы.
В 2019 году ожидается открытие еще 9 фабов с пластинами 300 мм (5 из них расположены в Китае). В 2018 году было открыто 7 фабрик. На 2020 год запланировано открытие еще 6 фабрик. Все новые фабрики, которые будут запускаться в 2019 и 2020 году предназначаются для выпуска DRAM и флэш или для контрактного производства.
Число действующих фабов с массовым производством на пластинах 300 мм впервые сократилось в 2013 году, года ProMOS закрыла два крупных производства, а запуск еще двух фабов, открытие которых ожидалось в 2013 году, отложился на 2014 год. С тех пор число открываемых фабов каждый год возрастало.
На конец 2023 года, как ожидается, в мире будет действовать на 26 фабов больше, чем в 2018 году, что нарастит общее число фабов, используемых для производства ИМС до 138. Ради сравнения отметим, что на конец 2018 года в мире насчитывалось 150 предприятий, занимающихся массовым производством ИМС на пластинах 200 мм (пик их числа был пройден, когда число таких предприятий достигало 210). Источник: icinsights.com; .pdf
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теги: микроэлектроника полупроводники IC Insights
© Алексей Бойко,
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