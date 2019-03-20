Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности

MForum.ru

Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности

20.03.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Бренд Honor представил смартфон с индексом 10i. Новинка получила актуальный безрамочный дизайн и строенную камеру на задней панели.

Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности

Разрешение основного сенсора 24 Мп, а в паре с ним работают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсор, служащий для определения глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры, разместившейся в каплевидном вырезе экрана, составляет 32 Мп. Естественно, что «железо» дополнено разнообразными программными решениями для улучшения качества снимков.

Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности

Начинка Honor 10i включает в себя 6,21-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Kirin 710 с 8-ядерным процессором и GPU Turbo 2.0, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, NFC и аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Начало продаж Honor 10i назначено на 22 марта, бонусом для первых покупателей станет Honor Band 4. Цена пока не объявлена.

Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Tab 5 с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Объявлено о доступности в России смартфона Honor 10 Lite / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч / MForum.ru

25.01. [Новости компаний] Телеком: Розница МТС за 2018 год - покупатели смартфонов все чаще предпочитают обойтись без кредита / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:36 kanwal Тема: Анонсы: Samsung Galaxy A8s с экраном Infinity-O представлен официально (11.12.2018)
Ohh this is the best step ever I really like this and from childhood I have interest to keep a Samsung mobile because I love Samsung. Once I have got help from assignment writers which they have ...
Вчера 13:14 stevebrat Тема: Samsung Galaxy S10 или iphone XS?
The following part where the user will wondering with the Samsung galaxy s10 or iPhone XS that will able netgear r6700 review to manage with the information.
18.03.2019 12:06 Alexey1981 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Помогите пожалуйста разблокировать телефон id: 232X-2ABGRU2 imei: 860630029730861 За раннее огромное спасибо
17.03.2019 14:05 Лябамба Тема: Выбор камерофона до 15-20 тысяч максимум
Друзья и знатоки! Вопль души - хочу и не могу! Хочу выбрать смартфон, и... не могу - настолько большой выбор. Самый, пожалуй главный критерий - камера! Нужна камера со стабилизацией (видео снимать ...
15.03.2019 15:07 Mrmr2 Тема: Samsung A50 или Huawei P20 pro?
Это как -то связано с моим вопросом?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

20.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X27 представлен официально / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20 представлен официально / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Обновлены Apple iPad mini и iPad Air / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Цена смартфона Redmi 7 стартует от $104 / MForum.ru

18.03. [Новинки] Слухи: Горизонтальный слайдер ZTE Axon S показался на рендерах / MForum.ru

18.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A2 Core – самый доступный смартфон Samsung 2019 года / MForum.ru

15.03. [Новинки] Это интересно: К концу 2019 года смартфоны получат камеры разрешением 64 и 100 Мп / MForum.ru

14.03. [Новинки] Слухи: Гибкий Moto Razr будет дешевле конкурентов от Huawei и Samsung / MForum.ru

14.03. [Новинки] Слухи: Готовится к анонсу Oppo A5s / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Hisense U30 со Snapdragon 675 будет представлен 14 марта на AWE 2019 / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Fly Banana — изогнутый телефон без 4G и слайдера / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Oppo тизерит суббренд (линейку) смартфонов Reno / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 / 10 Plus доступны в России для предзаказа / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A30 появился в России / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Oppo F11 и F11 Pro / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart+ 2019 (Enjoy 9S) оснастили строенной камерой / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Meizu Note 9 с 48 Мп камерой и Snapdragon 675 представлен официально / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Tab 5 с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: