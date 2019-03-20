Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности

20.03.2019, MForum.ru

Бренд Honor представил смартфон с индексом 10i. Новинка получила актуальный безрамочный дизайн и строенную камеру на задней панели.

Разрешение основного сенсора 24 Мп, а в паре с ним работают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсор, служащий для определения глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры, разместившейся в каплевидном вырезе экрана, составляет 32 Мп. Естественно, что «железо» дополнено разнообразными программными решениями для улучшения качества снимков.

Начинка Honor 10i включает в себя 6,21-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Kirin 710 с 8-ядерным процессором и GPU Turbo 2.0, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, NFC и аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Начало продаж Honor 10i назначено на 22 марта, бонусом для первых покупателей станет Honor Band 4. Цена пока не объявлена.