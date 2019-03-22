Анонсы: Объявлена официальная цена Redmi Note 7 для России

22.03.2019, MForum.ru

28 марта в нашей стране стартуют официальные продажи смартфона Redmi Note 7. Напомню, принадлежащий Xiaomi суббренд Redmi позиционируется как ультимативное ценовое предложение. И, судя по ценнику Redmi Note 7 в нашей стране, это действительно так.

Базовый вариант Redmi Note 7 оценен в 13 990 рублей. Напомню, конфигурация этого смартфона включает в себя 6,3-дюймовый IPS LTPS дисплей разрешением 2340х1080 точек, Snapdragon 660, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловую камеру (+5 Мп вспомогательный модуль), 13 Мп фронталку и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Купить Redmi Note 7 с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти можно будет за 13 990 рублей. Варианты с большим объемом памяти оценены в 15 990 и 17 990 рублей, за версии 4+64 и 4+128 Гб, соответственно. При покупке Redmi Note 7 в магазинах Xiaomi или сети DNS в период с 28 марта по 7 апреля покупатели получат в подарок MI Band 3. Также ожидается флеш-распродажа на AliExpress Tmall, где 28 марта с 11 до 13 часов Redmi Note 7 можно будет купить чуть менее чем за 11 тысяч рублей.