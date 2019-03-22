Анонсы: Honor 10i появился на российском рынке

22.03.2019, MForum.ru

В нашей стране начат прием предварительных заказов на смартфон Honor 10i, который был представлен пару дней назад. Главные «фишки» новинки — строенная тыловая камера (24+8+2 Мп) и 32 Мп камера на передней панели.

Начинка Honor 10i включает в себя 6,21-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Kirin 710 с 8-ядерным процессором и GPU Turbo 2.0, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, NFC и аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Купить Honor 10i в нашей стране можно будет за 19 990 рублей. Бонусом для первых покупателей станет Honor Band 4. Продажи новинки начнутся 4 апреля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.huawei.com

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