Анонсы: Honor 10i появился на российском рынке

MForum.ru
22.03.2019,
В нашей стране начат прием предварительных заказов на смартфон Honor 10i, который был представлен пару дней назад. Главные «фишки» новинки — строенная тыловая камера (24+8+2 Мп) и 32 Мп камера на передней панели.
Начинка Honor 10i включает в себя 6,21-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Kirin 710 с 8-ядерным процессором и GPU Turbo 2.0, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, NFC и аккумулятор емкостью 3400 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Купить Honor 10i в нашей стране можно будет за 19 990 рублей. Бонусом для первых покупателей станет Honor Band 4. Продажи новинки начнутся 4 апреля.
© Антон Печеровый,
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